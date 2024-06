video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Veneto per rischio idraulico domani lunedì 17 giugno La Protezione civile ha diramato per domani, lunedì 17 giugno, un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico su alcuni settori del Veneto. Ma da martedì cambia tutto con l'arrivo dell'anticiclone Minosse.

A cura di Ida Artiaco

Mentre il resto d'Italia si prepara ad affrontare l'inizio della prossima settimana all'insegna dell'arrivo dell'anticiclone africano, in Veneto ci sarà ancora qualche residuo di maltempo. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico su alcuni settori della Regione.

Allerta meteo gialla in Veneto: i settori a rischio domani lunedì 17 giugno 2024

Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile sul proprio sito ufficiale, per domani lunedì 17 giugno è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico solo su alcuni settori della Regione Veneto. Si tratta di Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, esattamente gli stessi per i quali è stata diramata l'allerta anche per oggi, domenica 16 giugno.

Meteo, le previsioni per domani lunedì 17 giugno

Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 17 giugno, ci saranno un po' di nuvole su Alpi e Prealpi, con la possibilità di isolati temporali pomeridiani; in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, con pochi temporanei annuvolamenti più che altro al Nord-Ovest.

Ma la vera svolta a livello meteorologico ci sarà a partire da martedì 18 giugno, quando tutta l'Italia sarà avvolta da un'eccezionale ondata di caldo africano, con l'arrivo di quello che è stato ribattezzato l'anticiclone Minosse, che porterà le temperature oltre la soglia dei 40°C. Nello specifico, il termometro potrà arrivare a segnare fino a 38 grandi centigradi in Sicilia e Sardegna (con punte locali fino a 41°C, come a Perfugas e Mara nel sassarese), 36°C a Benevento e Foggia, e per la prima volta nel 2024, anche 34°C a Roma, Firenze e Frosinone.