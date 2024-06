video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 giugno: le regioni a rischio Allerta meteo gialla della Protezione civile domani, domenica 16 giugno, per rischio idrogeologico e rischio idraulico in settori di Veneto e Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Per la giornata di domani, domenica 16 giugno 2024, la mappa per le allerte meteo della Protezione civile è quasi interamente verde, salvo alcuni settori di due regioni del Nord-Italia dove persiste una criticità per rischio idrogeologico e rischio idraulico. Per la giornata di domenica, infatti, la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla che riguarda alcuni settori di Veneto e Lombardia.

Il meteo prevede dal pomeriggio di oggi il transito sull'Italia settentrionale di un modesto impulso perturbato, che determina dell'instabilità soprattutto sulle zone montane centro occidentali e in parte su quelle pedemontane, con probabili rovesci e temporali ma con rischio molto basso di fenomeni intensi. Per le prossime ore è attesa variabilità sui monti, specie sul Bellunese, con possibilità di qualche locale rovescio o temporale, ma con fenomeni meno probabili e diffusi e di minore entità.

Allerta meteo gialla domani 16 giugno in due Regioni

Due le Regioni a rischio maltempo e allerta meteo gialla domani, domenica 16 giugno. Come si legge sul sito della Protezione civile, si prevede una ordinaria criticità per rischio idraulico nei seguenti settori del Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. La criticità idraulica gialla è legata al permanere di livelli sostenuti lungo l'asta del fiume Adige e alle puntuali criticità che ancora interessano il corpo arginale lungo il tratto a valle di Boara Pisani.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico, invece, in questi settori della Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

Meteo, le previsioni per domani domenica 16 giugno

Sarà un fine settimana estivo su gran parte d'Italia e la prossima settimana arriva l'ondata di caldo africano. Nella giornata di domani, in particolare, secondo gli esperti meteo un piccolo e blando cavetto d'onda in quota andrà a transitare sul Mediterraneo fino a raggiungere l'Italia in serata. Ciò porterà nuvole durante la giornata al Sud e sulle Isole Maggiori ma con poche piogge, mentre maggiori spazi di sereno si avranno al Centro-Nord, ma con qualche fenomeno pomeridiano sulle Alpi. Temperature in linea con le medie del periodo o leggermente sopra media al Centro-Sud.