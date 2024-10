video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 16 ottobre: le regioni a rischio La Protezione civile ha emesso per domani, mercoledì 16 ottobre, una allerta meteo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali per alcuni settori di 4 regioni del nord Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Sull’Italia sta per arrivare una perturbazione dal Nord Europa che porterà maltempo a iniziare dalle regioni settentrionali, ma con il rapido coinvolgimento anche del sud e delle Isole. Per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, una nuova allerta meteo gialla, su quattro regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come si legge sul sito della Protezione civile, per la giornata di domani mercoledì 16 ottobre è stata valutata un allerta meteo gialla per rischio idraulico, rischio idrogeologico e per temporali su diverse zone dell'Emilia Romagna. Sempre per rischio temporali sono in allerta anche alcune aree della Liguria e della Toscana. Per queste ultime è stato diramato anche un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Lo stesso vale per il Piemonte.

Il bollettino completo delle allerte meteo per domani:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

Toscana: Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Versilia, Isole

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia

Toscana: Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Versilia, Isole

Meteo, le previsioni per domani 16 ottobre

Le previsioni meteo di domani mercoledì 16 ottobre indicano un tempo in rapido peggioramento già in mattinata sulle regioni al Nord-Ovest, possibili temporali in Liguria. Nuvolosità e nebbia sulle coste di Veneto, Emilia Romagna e Toscana; ma anche nel resto del Centro-Nord e Sardegna, con qualche precipitazione nel nord dell’isola.

Nel pomeriggio piogge al Nord (tranne il Friuli),in Toscana, Umbria e Marche. Possibili temporali in Liguria e alto Piemonte. In serata ancora precipitazioni isolate sparse al Nord. Temperature massime in calo al Centro-Nord e Sardegna. Valori ancora ben oltre la norma al Sud e Sicilia.