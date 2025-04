video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e temporali domani 16 aprile: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla per domani, 16 aprile, in diverse regioni italiane. Ecco quali. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’Italia resta sotto scacco del maltempo: una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteo tra domani e giovedì. Dopo il passaggio dell'attuale perturbazione, ora in fase di allontanamento, se ne profila all’orizzonte un'altra destinata a coinvolgere l’intero Paese con fenomeni intensi e localmente critici.

Il Nord e le regioni tirreniche saranno le aree più esposte, con piogge abbondanti, rischio idrogeologico e accumuli pluviometrici importanti: all’estremo Nord-Ovest si stimano tra i 200 e i 300 millimetri di pioggia in appena 48 ore. Sulle Alpi occidentali, inoltre, si attendono fino a 3 metri di neve fresca, alimentati da correnti umide e instabili.

A completare il quadro, forti venti interesseranno gran parte della penisola, con mari agitati e condizioni generali di instabilità che manterranno alta l’attenzione delle autorità locali. La primavera, per ora, resta lontana.

In questo quadro, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo in diverse regioni italiane.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Moderata criticità per rischio idrogeologico / Allerta arancione:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Logudoro

Umbria: Alto Tevere

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Logudoro Umbria: Alto Tevere Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 16 aprile

Domani, mercoledì 16 aprile, una nuova perturbazione investirà l’Italia, portando cieli grigi e piogge insistenti su buona parte del Nord e delle regioni centrali tirreniche. In particolare, le precipitazioni saranno abbondanti e a tratti temporalesche sul Nord-Ovest, sulla Toscana, sulla Sardegna e nelle aree prealpine orientali. Situazione più variabile altrove: il Nord-Est e l’estremo Sud vivranno fasi alterne di schiarite e rovesci.

Sui rilievi alpini torna la neve, inizialmente solo ad alta quota, ma in discesa verso i 1.800-2.000 metri nel corso della serata, soprattutto nel settore occidentale. Sul fronte termico, il Paese appare spaccato in due: temperature decisamente miti e sopra la media al Centro-Sud e in Sicilia, dove si toccheranno punte di 25 gradi. Clima più freddo al Nord, con valori in calo sotto le medie stagionali in Piemonte e Liguria.