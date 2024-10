video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio Allerta meteo gialla domani, domenica 6 ottobre, in alcuni settori di Puglia e Umbria: il bollettino di criticità della Protezione civile. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Migliora il tempo per domani, tanto che per la giornata di domenica 6 ottobre solo alcuni settori del Centro-Sud sono interessati da una allerta meteo della Protezione civile. In particolare, è allerta meteo gialla per rischio temporali e per rischio idrogeologico domani in settori della Puglia e dell'Umbria.

Allerta meteo gialla domani 6 ottobre in due regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile viene pubblicato il bollettino di criticità con le allerte meteo. Quello di domani, domenica 6 ottobre, è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere

Le previsioni meteo per domani, domenica 6 ottobre

Dopo un sabato di tempo ancora instabile sull'Italia, da domani è atteso un miglioramento lungo lo stivale. Si prevedono cieli per lo più sereni o poco nuvolosi con temperature in ripresa. Domani in particolare non pioverà sulle regioni settentrionali, previste solo nuvole alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata deboli piogge in arrivo al nord-ovest, più asciutto altrove. Al Centro-Italia tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Giornata all'insegna del tempo stabile anche sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.