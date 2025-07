Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 luglio: le regioni a rischio

Blitz temporalesco sull’Italia con piogge e temporali sia al nord che al centro sud nella giornata di domani giovedì 17 luglio. La Protezione Civile ha valutato per giovedì una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su sette regioni. Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo.

Nuovo blitz temporalesco sull'Italia dove una breve fase di maltempo porterà nelle prossime ore piogge intense sia al nord che al Centro Sud con temporali che localmente saranno anche di forte intensità. La Protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 17 luglio, un'allerta meteo gialla per rischio temporali in sette regioni del Centro Sud.

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Nelle prossime ore le condizioni meteo diventeranno via via sempre più instabili con rovesci e temporali diffusi al nord che poi nella giornata di domani si estenderanno anche al centro e poi al Sud. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, giovedì 17 luglio, un'allerta meteo gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata Campania, Lazio, Molise, Puglia e Umbria. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 17 luglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Campania: Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Meteo, le previsioni per domani 17 luglio

Per la giornata di domani 17 luglio, le previsioni meteo indicano dalla mattina temporali più consistenti lungo la fascia alpina e prealpina con piogge che si estenderanno poi alle zone pianeggianti del Triveneto e nelle aree sud-orientali della Romagna. Al Centro invece pioggia domani su Toscana, Marche e basso Lazio al mattino e poi anche su Abruzzo e Lazio anche con rischio di temporali forti tra l'entroterra abruzzese e l'area centro-meridionale laziale. Piogge e temporali anche al sud dove durante le ore centrali della giornata interesseranno la Campania, il Molise, la Basilicata e le aree interne della Calabria.