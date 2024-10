video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 7 ottobre: le regioni a rischio Una nuova perturbazione arriva sull'Italia interessando da domani il nord. La Protezione civile ha valutato per lunedì 7 ottobre una allerta meteo gialla su due regioni per rischio temporali.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo torna a colpire l'Italia e per la giornata di domani 7 ottobre la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su due regioni. Tutta colpa dell'arrivo di una nuova perturbazione di origine Atlantica che, dopo la pausa del fine settimana, porterà a una aumento della nuvolosità sul nostro Paese, in particolare al settentrione dove lunedì avremo temporali diffusi al Nord-Ovest, in estensione nel corso del giorno anche a Emilia Romagna, Toscana e Triveneto.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, dunque, per la giornata di domani 7 ottobre il bollettino di criticità meteo idro emesso dal Dipartimento della Protezione Civile segnala una allerta gialla su diversi settori di Liguria e Toscana. Nel dettaglio è allerta gialla per ordinaria criticità per rischio temporali su gran parte della Liguria e per rischio idrogeologico per i settori del nord della Toscana. Il bollettino completo delle allerte meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Meteo, le previsioni per domani 7 ottobre

Le previsioni meteo per domani 7 ottobre indicano cielo molto nuvoloso con piogge e temporali diffusi e frequenti fin dal mattino sulla Liguria, mentre precipitazioni più deboli e isolate su Piemonte, Lombardia e Appennino. Dal pomeriggio i rovesci interesseranno sempre di più anche Toscana, Emilia Romagna e successivamente, dalla sera, il Triveneto. Nuvolosità alternata a schiarite invece sui Umbria e Lazio mentre sarà una giornata sostanzialmente stabile con cielo poco nuvoloso al mattino e sereno o velato dal pomeriggio sulle regioni del sud.