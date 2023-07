Maltempo, allerta meteo gialla domani 26 luglio per temporali: l’elenco delle regioni a rischio

Secondo il bollettino della Protezione civile, per domani, mercoledì 26 luglio, sono 5 le regioni italiane per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per rischio temporali: nell’elenco aggiornato anche Lombardia ed Emilia Romagna.