Allerta Meteo su Napoli e Campania, venti forti e mare agitato per 24 ore Allerta meteo per venti forti e mare agitato in tutta la Campania: ma non ci saranno piogge. Il Comune di Napoli: “Limitare gli spostamenti a quanto necessari”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo in Campania per venti forti e mare agitato: a partire dalle 20 di stasera, martedì 25 luglio, fino alle 20 di domani mercoledì 26 luglio, ci saranno "venti localmente forti dai quadranti occidentali", con "mare localmente agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti". L'allerta meteo, non prevedendo pioggia, è di colore verde ed è valida su tutti i quadranti della regione. Massima attenzione, dunque, per possibile caduta di alberi o cartelloni pubblicitari. Non caleranno, invece, le temperature: ma si disperderà gran parte dell'umidità, portando così indirettamente ad un abbassamento della temperatura percepita, che domani tornerà ad avvicinarsi alle temperature reali di 32-33 gradi centigradi.

Per quanto riguarda l'allerta meteo odierna, e valida per le 24 ore successive, il Comune di Napoli ha raccomandato in particolare di: