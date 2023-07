Maltempo in Emilia Romagna, temporali, grandine e tornado: albero colpisce treno regionale, 1 ferito Il maltempo sta mettendo in ginocchio anche l’Emilia Romagna, dove da questa mattina nubifragi e forti raffiche di vento hanno provocato una serie di danni, con caduta di alberi e tetti di case e aziende scoperchiati, nelle province di Forlì Cesena, Modena e Bologna. Nel Ravennate un albero ha colpito un treno regionale provocando il ferimento di una persona.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo che sta mettendo in ginocchio il Nord Italia, in particolare Lombardia e Veneto, non risparmia neppure l'Emilia Romagna, in particolare le zone già devastate dall'alluvione del mese scorso. Da questa mattina, infatti, temporali accompagnati da forti raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 km/h hanno creato numerosi disagi in particolare sull'Appennino Bolognese e nelle province di Forlì Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna e Parma, dove numerosi sono stati gli interventi del vigili del fuoco, e dove si registrano strade interrotte, problemi di viabilità e alberi caduti.

Tornado a Forlì: disagi alla circolazione ferroviaria

La città di Forlì, poco prima della sette di questa mattina, è stata colpita da un tornado. Le raffiche di vento hanno raggiunto, e superato in spazi aperti, i cento chilometri orari. Diversi gli alberi che sono interamente crollati a terra. Danneggiate anche alcune vetture e altrettanto dicasi per tetti e coperture di abitazioni e aziende.

Le strade sono state invase da centinaia di bidoni dell'immondizia, esposti all'esterno delle abitazioni per la raccolta porta a porta. Immediatamente sono entrate in azione le squadre dei vigili del fuoco per liberare le strade da rami, alberi e oggetti vari e per verificare le condizioni delle coperture delle case più danneggiate.

Non si segnalano danni a persone, ma tanti sono stati i disagi alla circolazione ferroviaria, tornata regolare alle 9.40 la circolazione dei treni sulla linea Bologna – Rimini dopo che era stata interrotta tra Faenza e Forlì sempre a causa delle forti raffiche di vento.

"Non c’è tregua per la nostra Città! Nella notte forti raffiche di vento hanno investito il nostro territorio. Alcuni alberi e vari rami sono caduti in particolare in viale Fulcieri, viale Due Giugno, via Corridoni, via Balzella, via Medaglie D’Oro e alcune vie limitrofe. I vigili del fuoco e la polizia locale sono già sul posto con i tecnici di Hera per il ripristino di tutte le situazioni di pericolo. Lavoriamo per ripristinare la situazione il più velocemente possibile", ha scritto su Facebook Daniele Mezzacapo, vicesindaco Forlì, aggiornando sulla situazione di oggi.

Un albero colpisce un treno regionale nel Ravennate: un ferito lieve

Non va meglio nel Ravennate, dove a causa del forte vento, questa mattina, alle 6.45, un albero ha colpito un treno regionale in transito sulla linea ferroviaria tra Ravenna e Rimini, nel tratto tra Classe e Lido di Classe, ferendo lievemente un passeggero.

Anche in questo caso la circolazione è rimasta sospesa fino attorno alle 12, tra Ravenna e Lido di Classe, per poi riprendere. Il personale di Trenitalia ha fatto spostare i passeggeri in una altra carrozza e poi il treno, arrivato a Lido di Classe, è stato cancellato. Gli utenti sono stati portati fino a Ravenna con dei pullman della Protezione civile, mentre il ferito è stato preso in cura dal 118.

Sempre nel Ravennate è in vigore il divieto di accesso nei parchi pubblici e i danni alle linee elettriche hanno causato blackout in particolare nella zona tra Ville Unite e Disunite. Nella scuola dell’infanzia di Filetto, un albero è caduto appoggiandosi sul tetto.