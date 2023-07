Grandine in Veneto, pezzi di ghiaccio grandi come mele: “Ci bombardano”, feriti e danni Forte maltempo in molte regioni del Centro-Nord: nuova grandinata in Veneto, con feriti e danni. Un giovane di 16 anni colpito da un ramo a Zimella. Zaia: “Veneto è stato ‘bombardato’”.

A cura di Susanna Picone

Grandine a Venezia

Italia divisa in due: se al Sud continua il caldo torrido, in gran parte del Nord si registrano scenari apocalittici a causa del maltempo. Oltre al violento nubifragio della notte di Milano e i tanti danni registrati in tutta la Lombardia – dove purtroppo si registra anche una giovane vittima – sono ore difficili anche in Veneto e in altre regioni settentrionali.

Da Venezia arriva un video dove si vedono enormi chicchi di grandine cadere sull’acqua: "Sono caduti pezzi di ghiaccio grandi come mele", ha detto stamane il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

"Veneto bombardato, pezzi di ghiaccio con potenza distruttiva estrema"

"Il Veneto questa notte e nelle prime ore della mattina è stato ‘bombardato'. Non si dica che si tratta di fenomeni estivi, da mettere in conto: ho numerose testimonianze di pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150 grammi, con una potenza distruttiva estrema. Siamo di fronte, per violenza e frequenza del maltempo, a qualcosa di fuori dal comune. Questa per la nostra terra è stata ancora una notte di passione", così Zaia in una nota commentando appunto i violenti episodi di maltempo registrati nella notte e nella prima mattina di oggi.

In Veneto il maltempo ha colpito in particolare il Trevigiano e il Veronese. Qui si registra anche un ferito grave. Si tratta di un ragazzo di 16 anni colpito da un ramo a Zimella, è ricoverato in codice rosso. Ma ci sono almeno altre sette persone finite in ospedale e 27 soccorsi dal Suem 118.

Anche nel trevigiano si registrano alcuni feriti. A Treviso sono stati soccorsi quattro pazienti, tutti per ferita cranica lacero-contusa da grandine. Nel territorio provinciale, due persone sono state soccorse a Pieve di Soligo e altre due a Godega Sant'Urbano.

"La grandine – comunica ancora Zaia – ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani. In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova". Lo Stato di Emergenza Regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni. "Servono ristori economici per i territori del Veneto colpiti: è quello che chiederemo allo Stato", ha detto ancora Zaia.

In Friuli Venezia Giulia 900 chiamate soccorso nella notte

Maltempo anche in Friuli Venezia Giulia. Sono oltre 900 le chiamate giunte, nel corso della notte, al 112, Numero unico per le emergenza, dirottate ai Vigili del fuoco. Chiamate legate al maltempo nelle province di Pordenone Udine e Gorizia. Le richieste principali riguardano la caduta di alberi, cartelloni, il parziale scoperchiamento di alcuni stabili e la distruzione di centinaia di parabrezza di auto colpiti dalla grandine. Alcune persone che si trovavano in auto hanno riportato ferite dopo che i giganteschi chicchi di grandine hanno sfondato i parabrezza.