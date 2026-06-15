Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpite

Per martedì 16 giugno 2026 la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e idraulico in diverse aree del Centro-Sud, tra cui Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise e Umbria. Instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane con temporali anche intensi, mentre al Centro-Nord il tempo resterà più stabile.

Per la giornata di domani, martedì 16 giugno 2026, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su diverse aree del Centro-Sud per rischio temporali, rischio idrogeologico e criticità idraulica. L’instabilità atmosferica sarà legata al temporaneo indebolimento dell’alta pressione sull’Italia, che favorirà il passaggio di una blanda perturbazione in quota. I fenomeni interesseranno in particolare Sicilia e alcune zone interne del Centro-Sud, mentre sul resto del Paese il tempo resterà in prevalenza stabile o solo parzialmente nuvoloso.

Nelle prossime ore sono attesi rovesci e temporali soprattutto nelle aree interne e montuose, con possibili fenomeni localmente intensi. La situazione sarà comunque transitoria: già dalla seconda parte della settimana si conferma un deciso rinforzo dell’alta pressione sub-tropicale, con l’avvio della prima intensa ondata di calore dell’estate, destinata a interessare gran parte dell’Europa.

Allerta meteo gialla domani 16 giugno: le regioni a rischio

L'ultimo bollettino della Protezione Civile riguarda la giornata di domani, 16 giugno. L’avviso di criticità ordinaria riguarda più regioni del Centro-Sud, con differenti tipologie di rischio tra temporali, idrogeologico e idraulico. Nello specifico Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.

Qui nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla :

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla :

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere, Nera – Corno

: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Molise: Alto Volturno – Medio Sangro Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere, Nera – Corno Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Allerta meteo martedì 16 giugno – Protezione Civile

Temporali in Sicilia, tempo instabile al sud: le previsioni meteo per martedì 16 giugno

La giornata di domani, martedì 16 giugno, sarà caratterizzata da condizioni in prevalenza stabili al Centro-Nord e sulla Sardegna, con cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiore variabilità invece al Sud e sulle isole maggiori.

In Sicilia si svilupperanno temporali nel corso del pomeriggio, anche di forte intensità, in particolare nelle zone interne e montuose. Fenomeni più isolati potranno interessare anche settori appenninici e aree alpine, con graduale attenuazione in serata.

Le temperature resteranno stabili o in lieve calo, ma ancora superiori alla media stagionale, con valori generalmente compresi tra 25 e 33 gradi. Venti deboli, con rinforzi locali durante i temporali e mari poco mossi.