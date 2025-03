video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani sabato 22 marzo: le regioni a rischio Il nuovo bollettino della Protezione Civile per la giornata di sabato 22 marzo: ancora allerta meteo arancione su Toscana. Sarà poi allerta gialla su diversi settori della stessa regione del centro-nord, oltre di Umbria, Lazio, Veneto ed Emilia Romagna.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo il maltempo della scorsa settimana, è ancora la Toscana l'osservata speciale per le prossime ore dal punto di vista meteorologico. Il Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani sabato 22 marzo ha infatti diramato un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su diverse zone della regione del centro-nord. Sarà poi allerta gialla per rischio temporali e rischio idraulico su altri settori della stessa Toscana, oltre che del Lazio, dell'Umbria e dell'Emilia Romagna.

Nel fine settimana, infatti, ben due perturbazioni atlantiche colpiranno l’Italia: la tempesta Martinho tra venerdì notte e sabato, seguita da un nuovo fronte tra sabato sera e lunedì. Proprio Toscana c’è preoccupazione – come espresso anche dal presidente della Regione, Eugenio Giani – per i terreni e i fiumi già “stressati” dall’ondata di maltempo del 13-14 e 15 marzo. Mentre forti venti di Scirocco, fino a 100 km/h, interesseranno il Sud e la Sicilia, con mareggiate, sabbia sahariana e temperature che toccheranno anche i 25 gradi.

Maltempo, allerta meteo arancione domani sabato 22 marzo in Toscana

Questa la situazione nello specifico sulla base del nuovo bollettino delle allerte meteo diffuso dalla Protezione Civile:

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia Ordinaria criticità per rischio idraulico/ allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt Ordinaria criticità per rischio temporali/ allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Meteo, le previsioni per domani 22 marzo

Per la giornata di domani 22 marzo, al mattino piogge diffuse al Centro-Nord, anche intense localmente, con possibili temporali e abbondanti rovesci su Liguria e Toscana. Nevicate sulle Alpi oltre i 1400-1600 metri. Nel pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà nuvoloso, ma i fenomeni tenderanno a ridursi, diventando più isolati. Al Sud e sulle Isole, maggiore variabilità, con brevi piogge locali su alta Campania e Puglia. In serata, atteso un nuovo peggioramento al Centro-Nord.

Venti da moderati a forti di Scirocco su tutti i mari, che saranno mossi o molto mossi, con raffiche fino a 80-90 km/h in Sicilia. Temperature in aumento al Sud e in Sicilia, con punte superiori ai 25 gradi in Calabria e Sicilia.