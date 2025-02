video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani domenica 9 febbraio: le regioni a rischio Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un bollettino meteo di allerta arancione e gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico che interesserà 6 regioni per domani domenica 9 febbraio. Allerta meteo arancione sulla Sicilia. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il secondo weekend di febbraio è all'insegna del maltempo, con temperature rigide e pioggia che ha interessato tutta la penisola, in particolare in Nord dell'Italia. Per domani, domenica 9 febbraio, sono invece previste nevicate ad alta quota fino a 1100/1200 m sulle Alpi e pioggia un po' su tutto il Paese.

Per la giornata di domenica il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato tramite il suo sito ufficiale un bollettino di allerta meteo arancione e gialla per rischio temporali, idrogeologico e idraulico su sei regioni. Il bollettino meteo nel dettaglio.

Allerta meteo arancione in Sicilia per domenica 9 febbraio

Secondo il Dipartimento di Protezione Civile, per la giornata di domani, domenica 9 febbraio, è prevista l'allerta meteo arancione per rischio temporali e idrogeologico su diversi settori della Sicilia, colpita in questi giorni già da forti ondate di maltempo. Il bollettino nel dettaglio:

Moderata criticità per rischio temporali – Allerta Arancione:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Moderata criticità per rischio idrogeologico- Allerta Arancione:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

bollettino meteo del 9 febbraio

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Prevista per domenica 9 febbraio anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico. Le allerte comprenderanno 6 regioni italiane.

Ordinaria criticità per rischio idraulico – Allerta Gialla

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Ordinaria criticità per rischio temporali – Allerta Gialla

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico – Allerta Gialla

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Lazio : Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere

Meteo, le previsioni per domani domenica 9 febbraio

La giornata di domenica 9 febbraio sarà all'insegna del maltempo in un weekend già segnato da piogge e clima rigido. Al Nord, infatti, sono attese piogge sparse e nevicate in alta quota fino a 1100/1200 metri sulle Alpi.

Sul Centro ci sarà pioggia dal mattino sulla fascia tirrenica con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Nuvole più irregolari altrove e schiarite localmente ampie.

Pioggia anche al Sud con i prima citati rovesci sulla Sicilia e temporali anche forti. Pioggia sulla Sardegna meridionale e la Calabria ionica. Le temperature saranno in aumento sul Meridione, mentre è previsto mare mosso