Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 8 febbraio: le regioni a rischio Valutata per la giornata di domani, sabato 8 febbraio, allerta arancione su parte di Calabria e Sicilia e allerta gialla su altri settori delle due regioni, su alcune zone della Sardegna e della Toscana. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Quella di domani, sabato 8 febbraio, sarà un giornata di maltempo con allerte meteo arancioni e gialle in buona parte del Sud Italia, oltre che delle Isole Maggiori. Ma non solo.

La Protezione civile ha infatti diramato una allerta meteo arancione in alcuni settori di Calabria e Sicilia. Allerta gialla invece per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su zone delle stesse due regioni, oltre che su Toscana e Sardegna.

Per questo fine settimana si prevede dunque un generale peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola, con episodi di forte maltempo causati dall’arrivo di due perturbazioni: una di origine atlantica e un vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa. Quest’ultimo colpirà inizialmente le regioni meridionali e la Sicilia, dove potrebbero verificarsi nubifragi, mentre la perturbazione atlantica, accompagnata da correnti di aria fredda, porterà nevicate fino a quote collinari nel Nord-Ovest.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 8 febbraio, la Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per rischio temporali, rischio idraulico e per rischio idrogeologico in settori di Sicilia e Calabria.

Sul sito il bollettino di criticità con i dettagli dell'allerta meteo:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico

Allerta meteo gialla in 4 regioni per sabato 8 febbraio

Per la giornata di domani sarà poi allerta gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico, in settori di altre 4 Regioni, tra cui le due isole maggiori:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Meteo, le previsioni per domani sabato 8 febbraio

Nel corso della notte e fino alle prime ore del mattino, precipitazioni e rovesci interesseranno Sicilia e Calabria, con il rischio di temporali intensi e possibili disagi. Anche la Sardegna e altre zone del Meridione saranno coinvolte da piogge sparse. Un rapido peggioramento si manifesterà inoltre sul Nord-Ovest e sulla Toscana, con fenomeni diffusi che assumeranno carattere nevoso sui rilievi a partire dai 300-600 metri di altitudine.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente al Sud e in Sicilia, mentre le piogge si estenderanno lungo le regioni tirreniche, raggiungendo anche l’Emilia e il Veneto, con un lieve rialzo della quota neve. In serata, le precipitazioni coinvolgeranno anche le Venezie.

Le temperature minime saranno in aumento su tutto il territorio, mentre le massime subiranno un calo nelle regioni nord-occidentali, restando invece stabili altrove. I venti di Scirocco soffieranno con intensità moderata o forte su gran parte dei mari, al Sud e in Sicilia.