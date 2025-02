video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 13 febbraio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani 13 febbraio un'allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico su parte della Toscana e allerta meteo gialla su Umbria e alcuni settori di Toscana e Lazio.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo sull’Italia e ancora allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 13 febbraio su tre regioni del Centro: Toscana, Umbria e Lazio. La perturbazione che ha colpito la Penisola infatti continuerà a far sentire i suoi effetti anche nelle prossime ore con un elevato rischio temporali che ha fatto innalzare anche il rischio idrogeologico.

Domani allerta meteo arancione in Toscana: i settori a rischio

Sulla base delle previsioni meteo e dei fenomeni in atto, la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani giovedì 13 febbraio un’allerta meteo arancione per temporali su tutta la parte della costa della Toscana centro meridionale e dell’arcipelago. Per le stesse zone, dove molti comuni hanno chiuso le scuole domani, valutata anche un’allerta meteo di moderata criticità per rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni rischio

Il bollettino della Protezione civile per domani 13 febbraio segnala inoltre un'allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su diversi settori della Toscana, sulle zone limitrofe del Lazio e su tutta l’Umbria. Il bollettino completo diramato dalla Protezione civile:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Costa, Arno-Costa, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Costa, Arno-Costa, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto

Le previsioni meteo per domani 13 febbraio

Le previsioni meteo per domani 13 febbraio indicano nuvolosità diffusa su tutto il centro nord ma con piogge sparse al settentrione mentre sono attesi intensi rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Al sud qualche temporale su Sicilia, Calabria ionica e Puglia salentina al mattino, poi dal pomeriggio sera aumento delle nubi e dei fenomeni anche sulla Campania.