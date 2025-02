video suggerito

Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo domani giovedì 13 febbraio: l'elenco aggiornato dei comuni L'elenco delle scuole chiuse domani giovedì 13 febbraio per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni della Toscana per allerta meteo arancione. In aggiornamento.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia. Alcuni comuni, in particolare in Toscana, hanno già deciso di tenere chiuse le scuole per domani, giovedì 13 febbraio, per motivi di sicurezza. La Protezione civile ha infatti diramato su questa regione un avviso di allerta meteo arancione.

Ma l'elenco è in aggiornamento e altri comuni, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani in Toscana: l'elenco dei comuni

Le scuole resteranno chiuse domani, giovedì 13 febbraio, a Grosseto. Non tutte però: è stato deciso che resteranno chiusi soltanto gli istituti superiori, così come da piano di protezione civile, in modo da limitare al massimo i pericoli connessi agli spostamenti. Scuole chiuse anche a Orbetello.

Le lezioni saranno sospese invece nelle scuole di ogni ordine e grado a Piombino, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta, Bibbona e Cecina, in provincia di Livorno, e a Guardistallo e Riparbella, in provincia di Pisa.

In aggiornamento.