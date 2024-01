Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio temporali domani 6 gennaio: le regioni a rischio Temporali, venti di burrasca e mareggiate in arrivo sull’Italia. La Protezione Civile ha valutato per domani 6 gennaio una allerta meteo arancione su un settore della Toscana e una allerta gialla in tredici regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo colpisce pesantemente l'Italia da nord a sud e per la giornata di domani sabato 6 gennaio è allerta arancione in Toscana e gialla in tredici regioni per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Tutta colpa dell'aria di basa pressione che ha dato spazio a una perturbazione di origine atlantica che da oggi sta interessando il centro nord del Paese e che da domani si estenderà anche il sud con piogge intense, temporali e forte evento.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Toscana

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani 6 gennaio una allerta meteo arancione su un settore della Toscana e una allerta gialla sui restanti settori della Toscana e su Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto.

Allerta meteo gialla sabato: le regioni a rischio

L’avviso di allerta meteo per domani prevede fin dal primo mattino di sabato 6 gennaio venti di burrasca sud-orientali su Puglia centro-meridionale e settori ionici di Basilicata e Calabria settentrionale. Si prevedono, inoltre, venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti occidentali, con locali raffiche di tempesta, su Sardegna, Sicilia occidentale e meridionale e sulla Calabria ionica centro-meridionale, in estensione dalla sera al resto di Sicilia e Calabria. Previste inoltre forti mareggiate lungo le coste esposte. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 6 gennaio:

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Basilicata: Basi-D Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Appennino pavese

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Veneto: Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per sabato 6 gennaio

Le previsioni meteo per domani 6 gennaio indicano piogge, freddo e vento per tutto il giorno dell'Epifania su quasi tutta l'Italia. Fin dal mattino molte nubi e tanta pioggia sul nord-est e sulle regioni centrali come il Lazio, sulla Sardegna e sulla Sicilia. Nel pomeriggio precipitazioni anche sul resto del sud, specie sulle regioni del basso Tirreno come la Campania. Il tempo invece migliorerà sulle regioni centrali e sul nord ovest. Neve abbondante sulle Alpi ma nevicate possibili anche sulle cime dell’Appennino. Temperature in generale diminuzione a causa di venti molto forti.