Previsioni meteo weekend della Befana: tornano temporali, freddo e neve sull'Italia Le previsioni meteo del weekend dell'Epifania indicano l'arrivo di una ondata di maltempo, a partire dal nord, con intense piogge e temporali diffusi che via via si estenderanno anche al centro sud. Il tutto sarà accompagnato da freddo, gelo e neve in quota.

A cura di Antonio Palma

Weekend dell’Epifania con tempo in netto peggioramento sull'Italia secondo le ultime previsioni meteo di questo fine settimana. Una nuova perturbazione in arrivo nel nostro Paese, grazie a una fase di bassa pressione, infatti porterà una ondata di maltempo, a partire dal nord, con intense piogge e temporali diffusi che via via si estenderanno anche al centro sud. Il tutto sarà accompagnato da freddo, gelo e neve su Alpi e Appennini ma anche da venti molto forti.

Meteo venerdì 5 gennaio, piogge intense al nord

Le prime piogge già nella giornata di oggi, venerdì 5 gennaio, quando i rovesci si concentreranno prima sul nord ovest, estendendosi poi a tutte le regioni settentrionali e anche a parte del Centro. Le piogge saranno diffuse fin dal mattino su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Sardegna e settore ovest dell'Emilia-Romagna, in rapida estensione anche a nord della Toscana tutte le altre regioni del nord e tra pomeriggio e sera anche al centro, in particolare su Marche e sull'Appennino abruzzese. Per questo emesso un avviso di allerta meteo gialla su 4 regioni. Prima neve su Alpi e Prealpi fino intorno a 400-500 metri e con accumuli abbondanti fino intorno a 1000 metri. Cielo coperto e nuvoloso altrove ma con tempo più asciutto.

Previsioni meteo Epifania, il 6 gennaio con temporali e neve

Il maltempo e il freddo proseguiranno anche nella giornata dell'Epifania quando avremo molte nubi e molta pioggia sul nord-est, sulle regioni centrali, sulla Sardegna e sulla Sicilia. Nel pomeriggio di sabato 6 gennaio precipitazioni in arrivo anche sul resto del sud, specie sulle regioni del basso Tirreno, con elevato rischio di temporali. Il tempo invece migliorerà sulle regioni centrali e sul nord ovest. Neve abbondante sulle Alpi centro-orientali oltre gli 800-1000 metri ma nevicate possibili anche sulle cime dell’Appennino centrale e meridionale. Temperature in generale diminuzione a causa di Venti molto forti ma in maniera meno marcata al sud per effetto dei venti meridionali.

Meteo domenica 7 gennaio: ancora maltempo e neve sull’Appennino

Nella giornata di domenica 7 gennaio attesi ancora pioggia e temporali su gran parte del centro sud a partire da Emilia-Romagna e Marche ma in particolare su Campania, Basilicata e Calabria. Freddo ma tempo più asciutto invece nel nord-ovest dove avremo ancora nevicate sulle Alpi. Neve infine anche sull’Appennino ma a quote più elevate. Temperature in diminuzione anche al centro-sud con aria decisamente più fredda.