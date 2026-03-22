Meteo, la primavera si fa attendere oggi domenica 22 marzo: tempo instabile sull’Italia, torna anche la neve

Tempo instabile su tutta l’Italia per oggi, domenica 22 marzo. La primavera si fa attendere con maltempo tra Nord e Centro e neve in Valle d’Aosta. Le previsioni meteo.

Dopo un primo assaggio di primavera, la settimana finirà all'insegna del tempo un po' instabile su Piemonte, alta Lombardia e Triveneto. Il primo weekend primaverile vede sull'Italia il transito di un fronte freddo, ossia la perturbazione numero 8 di marzo, con precipitazioni e un calo termico che interesserà il Nord nella giornata di oggi, domenica 22 marzo.

Neve sulla Valle d'Aosta per oggi, domenica 22 marzo

Secondo le previsioni meteo per oggi, sono previste piogge intermittenti a Settentrione e neve dagli 800 metri di altezza. Il tempo sarà più sereno altrove. Si registrerà un sensibile calo termico. Anche in Valle d'Aosta è atteso un colpo di coda invernale, con nevicate fino a 900 metri di quota.

Già nella giornata di ieri ci sono state debole precipitazioni sulla dorsale al confine con Francia e Svizzera. La situazione di domani peggiorerà, con un tempo molto nuvoloso al mattino e precipitazioni, da deboli a moderate, specialmente nel Nord-Ovest della regione.

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Aumenterà la nuvolosità nella seconda parte della giornata con schiarite solo in serata. Il limite neve è previsto in rialzo nel corso delle 24 ore fino a circa 1100 metri.

Le previsioni meteo per domenica 22 marzo sul resto d'Italia

Meteo instabile per oggi anche sulle zone del Centro e del Sud. Al Centro il tempo sarà ballerino dal pomeriggio sulle zone interne con qualche rovescio e neve olte i 1300 metri. Ampie schiarite altrove. Temperature in calo con massime tra i 12 e i 15 gradi.

Il Sud invece farà ancora i conti con il maltempo: tra pomeriggio e sera sono previsti rovesci alternati a schiarite con tempo particolarmente instabile tra bassa Calabria e Sicilia. Temperature stazionarie, massime tra i 12 gradi e i 17.

Con l'inizio della prossima settimana, ci saranno fasi di tempo più stabili sulle regioni del Centro e in Sardegna. Residue precipitazioni ancora possibili all'estremo Sud con temperature in rialzo.