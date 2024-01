Meteo Roma e Lazio per l’Epifania: Befana con maltempo e forti piogge, le previsioni del 6 gennaio Pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 6 gennaio, festa dell’Epifania, quando arriva la Befana. Maltempo per l’ultimo weekend di festa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 6 gennaio, festa dell'Epifania, registrano maltempo. La Befana arriva con la pioggia, ma le temperature restano ancora piuttosto alte e comunque superiori alla media stagionale, raggiungendo massime di 13 gradi. Ad attenderci come annunciano gli esperti de Il Meteo.it sono precipitazioni da moderate a molto forti, fino a 6 millimetri. Sul fronte dei valori un altro aspetto importante riguarda le minime, che restano alte e non scendono al di sotto dei 12 gradi.

Il maltempo è la costante del primo weekend di gennaio 2024, con il quale si concludono le festività natalizie. A partire da lunedì infatti si smontano alberi di Natale e presepi nelle case e nelle piazze, come avverrà per le luminarie al centro di Roma. Una perturbazione che "rovinerà" il fine settimana di chi aveva in programma gite fuori porta o passeggiate per stare all'aria aperta.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 5 gennaio

Venerdì 5 gennaio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale ci sono nubi sparse di notte, il cielo è coperto al mattino, con precipitazioni deboli di pomeriggio e moderate alla sera. Le temperature in città oscillano tra minime di 10 e massime di 16 gradi nelle ore centrali della giornata e il vento soffia da moderato a forte.

Maltempo anche sul resto del Lazio con cielo coperto su Frosinone, nubi sparse su Latina, pioggia su Rieti e Viterbo. Sul fronte delle temperature vediamo nel dettaglio capoluogo per capoluogo: tra 11 e 14 gradi a Frosinone, tra 12 e 16 gradi a Latina, tra 7 e 11 gradi a Rieti, tra 7 e 11 gradi a Viterbo.

Maltempo alla Befana, le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per sabato 6 gennaio

Sabato 6 gennaio, festa della Befana, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano maltempo. Nel dettegalio sulla Capitale ci sono pioggia e temporali di notte, con precipitazioni da abbondanti a molto forti per l'intero arco della giornata, fino a sera. Un'Epifania all'insegna del maltempo.

Stesso discorso vale per il resto del Lazio, con temporali su Frosinone e Latina e ancora pioggia su Rieti e Viterbo. Per quanto riguarda le temperature abbiamo: tra i 12 e i 13 gradi a Frosinone, tra i 13 e i 14 a Latina, tra i 10 e gli 11 a Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 7 gennaio

Domenica 7 gennaio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano maltempo, con precipitazioni a carattere debole e moderato. Sulla Capitale piove tutto il giorno, con temperature che oscillano tra gli 11 e i 12 gradi e il vento che soffia moderato.

Pioggia anche sul resto del Lazio, per quanto riguarda le temperature invece abbiamo: tra i 10 e gli 11 gradi a Frosinone, stabili a 12 a Latina, tra i 7 e gli 11 a Rieti, tra i 7 e i 9 a Viterbo.