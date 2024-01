Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 5 gennaio: le regioni a rischio Torna il maltempo sull’Italia ed è allerta meteo gialla domani 5 gennaio in quattro regioni del nord interessate da intensi temporali e nubifragi. La Protezione civile ha emesso per venerdì un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Il maltempo torna a interessare diffusamente l'Italia, dopo settimane di relativo tempo mite, e per domani 5 gennaio è allerta meteo gialla in quattro regioni del nord interessate da intensi temporali e nubifragi. La Protezione civile infatti ha diramato per la giornata di venerdì un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani una allerta gialla per rischio idrogeologico su alcuni settori di Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il maltempo è scatenato da una nuova perturbazione di origine atlantica che si sta avvicinando rapidamente all'Italia e che nelle prossime ore sarà responsabile di un diffuso maltempo sulle regioni settentrionali. Nuvole, piogge e temporali colpiranno prima le regioni di nord ovest, spostandosi poi verso est e la Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, quindi ha valutato per domani una allerta meteo gialla.

L’avviso nel dettaglio, prevede dal mattino di domani, venerdì 5 gennaio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, sulla Liguria, in progressiva estensione a Emilia-Romagna, specie sui settori occidentali, e Toscana, specie sui settori settentrionali. Ecco nel dettaglio il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 5 gennaio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Appennino pavese

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Meteo, le previsioni per domani 5 gennaio

A causa della perturbazione in arrivo sulla Penisola, tempo in rapido peggioramento già dalla notte con le prime piogge sul nord ovest. Le piogge proseguiranno in mattinata in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia, Toscana e Sardegna, con nevicate sulle Alpi. Temporali, a tratti intensi, proseguiranno per tutta la giornata in tutto il Nord e in Sardegna estendendosi poi anche al Centro. Temperature massime in calo al Centro-Nord, in particolare nelle regioni nord-occidentali e nelle aree alpine.