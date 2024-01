Allerta gialla per temporali sabato 6 gennaio 2024 a Roma e nel Lazio: le zone più a rischio Allerta di colore giallo per temporali a Roma e nel Lazio domani, sabato 6 gennaio 2024: attese piogge e rovesci su tutta la regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Epifania all'insegna del maltempo a Roma e nel Lazio: a partire dalle prime ore di domani, sabato 6 gennaio 2024 e per le successive 18-24 ore, sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. La previsione è stata diramata dal Dipartimento della Regione Lazio della Protezione Civile che ha accompagnato il bollettino di avviso con la canonica cartina che indica le zone di allerta e il tipo di allerta che, come mostra l'immagine in basso, in questo caso è di criticità idrogeologica per temporali.

Se il maltempo colora il cielo di grigio scuro, con temporali e piogge anche nella giornata di domenica 7 gennaio, il termometro invece continua ad indicare temperature più alte rispetto alla media stagionale, con massime anche di 13 gradi centigradi.

Maltempo per la Befana, le regioni più a rischio

Come precisato nel bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile venerdì 5 gennaio 2023, le zone più a rischio temporale sono quelle dei settori nord occidentali, nella zona del viterbese e dell'alto litorale laziale. Come mostra la cartina in alto, però, l'allerta di colore giallo prevista per la giornata di domani, riguarda tutte le province dell'intera regione Lazio, compresa anche la capitale.

L'allerta gialla è scattata dopo aver valutato attentamente lo stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua: il rischio che possano esserci danni esiste, così è stata valutata la criticità idrogeologica per temporali di colore giallo. Per questa ragione, inoltre, nella comunicazione viene sottolineato anche la necessità di attivare immediatamente tutte le disposizioni previste dal protocollo della Protezione civile in caso di allerta per ridurre al massimo l'eventuale pericolo.