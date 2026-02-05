Maltempo, allerta meteo arancione e gialla e scuole chiuse domani 6 febbraio: le regioni a rischio

Allerta meteo su quasi tutto il centro sud dell'Italia e scuole chiuse in diversi comuni della Calabria per domani venerdì 6 febbraio. La Protezione civile infatti ha valutato per domani una allerta meteo arancione per tutta la costa tirrenica della Calabria e il sud del Lazio e allerta gialla in 13 regioni. Per questo diversi comuni della Calabria hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di venerdì 6 febbraio e altre amministrazioni locali probabilmente si aggiungeranno nelle prossime ore allungando l'elenco.

Scuole chiuse in Calabria domani per allerta meteo arancione

Tutta colpa di una nuova ondata di maltempo che ha investito il Paese e che nelle prossime ore sarà responsabile di temporali diffusi con vento intenso e rischio di nubifragi e mareggiate lungo le coste. Secondo il bollettino emanato dalla Protezione Civile Calabria "sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti; sono possibili, inoltre, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni". A seguito dell'allerta meteo arancione lungo tutta la zona tirrenica della Calabria, diversi sindaci hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul proprio territorio. Ecco l'elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani venerdì 6 febbraio:

Lamezia Terme

San Pietro in Guarano

Vibo Valentia

San Nicola Arcella

Nicotera

Arena

Curinga

Gizzeria

Polia

Praia a Mare

Domani allerte meteo gialla in 13 regioni

Il maltempo farà sentore i suoi effetti già dalla serata di giovedì con piogge anche abbondanti soprattutto al Nord-Ovest e nelle regioni tirreniche, poi in estensione tra notte e prime ore di domani a gran parte del Paese. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani, venerdì 6 febbraio, allerta meteo arancione su diversi settori di Calabria e Lazio e allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria. L’avviso prevede dalla notte di oggi, giovedì 5 febbraio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno localmente accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Attesi, inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 6 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per il 6 febbraio 2026: