Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 21 luglio per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Il maltempo ha colpito pesantemente le regioni settentrionali e per domani 21 luglio è allerta meteo arancione e gialla per rischio temporali intensi su cinque regioni.

A cura di Antonio Palma

Mentre l'ondata di caldo continua a interessare gran parte dell'Italia, una fase di intenso maltempo ha colpito pesantemente le regioni settentrionali e per domani 21 luglio è allerta meteo arancione e gialla a causa del rischio temporali intensi su diversi settori del nord del Paese. Un flusso di correnti occidentali umide ed instabili proveniente dall’Europa Centrale infatti ha interessato le regioni settentrionali, in particolare quelle centro orientali, portando una intensa attività temporalesca, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Una situazione che ha spinto la Protezione civile a valutare per venerdì una allerta meteo su cinque regioni.

Allerta meteo arancione per rischio temporali in Lombardia

La situazione più critica in Lombardia per la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 21 luglio, una allerta arancione per rischio temporali su numerosi settori a cui si aggiunge un allerta gialla sui restanti settori. Qui infatti si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, accompagnate da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta gialla in cinque regioni venerdì 21 luglio

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata inoltre per la giornata di domani, venerdì 21 luglio, allerta gialla per rischio temporali anche su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento. Su Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano è inoltre allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo idro per venerdì 21 luglio:

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Appennino pavese, Alta Valtellina

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Appennino pavese, Alta Valtellina Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per il 21 luglio

Le previsioni meteo per domani venerdì 21 luglio indicano una Italia quasi spaccata in due con caldo intenso al Centro-Sud e temporali e condizioni meteo instabili al Nord. Al settentrione saranno possibili fenomeni molto intensi con grandine e vento forte. I temporali interesseranno il nord fin dal mattino soprattutto in Lombardia e Veneto, in estensione anche ad Emilia Romagna e Trentino AltoAdige. Fenomeni in graduale attenuazione dalla serata quando non mancheranno però locali rovesci o temporali.