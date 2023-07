Allerta caldo in Italia, domani 21 luglio bollino rosso in 19 città ma temperature in calo al Nord Secondo il bollettino aggiornato sulle ondate di calore del Ministero della Salute, son 19 le città da bollino rosso per il caldo di domani, venerdì 19 luglio, di contro alle 18 di oggi. Al Nord aumentano quelle da bollino verde, a conferma del lieve calo delle temperature in corso.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di caldo in Italia, anche se, soprattutto sulle regioni settentrionali, è arrivata una perturbazione che sta portando non solo violente grandinate e temporali, come quelle verificatisi in Veneto, ma anche un lieve calo delle temperature.

Al Centro e al Sud, invece, continua a fare caldo: per questo nel suo bollettino quotidiano sulle ondate di calore il Ministero della Salute, come emerge dal sito ufficiale, ha individuato anche per domani, venerdì 21 luglio, 19 città da bollino rosso, di contro alle 18 di oggi. Si rivedono, però, anche i bollini verdi (o livello zero) che rappresentano condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione.

Allerta caldo domani 21 luglio, le città da bollino rosso

Sono 19, una in più di oggi, le città bollino rosso in Italia domani, venerdì 21 luglio. Si ricordi che secondo il Ministero della Salute, il livello 3 di allerta (il bollino rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

L'elenco delle città bollino rosso per domani è il seguente: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Bollino giallo e verde domani 21 luglio in 8 città

Sempre secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domani, venerdì 21 luglio, sarà bollino giallo (livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore) solo Genova.

Le altre, e cioè Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona sono bollino verde.

Le previsioni meteo di domani

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 21 luglio, al Nord ci saranno temporali sparsi dapprima soprattutto su Alpi e Prealpi, ma entro sera anche in Pianura Padana. Temperature in lieve diminuzione, con le massime compresa tra i 28 e i 30 gradi. Stabile al Centro Sud, dove soprattutto in Puglia e sulle Isole Maggiori insisterà il caldo intenso, ma altrove ci sarà un piccolo miglioramento, con le massime comprese tra i 35 e i 38 gradi.