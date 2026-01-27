Attualità
Maltempo, allerta meteo arancione domani 28 gennaio per neve e pioggia e scuole chiuse: le regioni a rischio

Domani, mercoledì 28 gennaio 2026, sarà un’altra giornata di intenso maltempo con piogge e vento forte, e neve a quote basse. In Liguria e parte del Lazio scuole chiuse per precauzione. La Protezione Civile segnala allerta meteo arancione su Sardegna, Lazio e Molise, gialla su altre regioni.
A cura di Biagio Chiariello
Immagine

La giornata di domani, mercoledì 28 gennaio 2026, si preannuncia particolarmente complessa sul fronte meteorologico. L’Italia è interessata da una nuova perturbazione di origine atlantica che sta portando un diffuso peggioramento delle condizioni meteo, con piogge intense, venti forti e nevicate anche a quote relativamente basse, soprattutto al Nord-Ovest e sull’entroterra ligure.

Proprio le precipitazioni nevose, attese fino a quote collinari in alcune zone, hanno contribuito all’adozione delle prime misure preventive. In Liguria, in particolare nel Savonese, diversi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani a causa del rischio legato a neve e viabilità. Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche in parte del Lazio, nella provincia di Frosinone.

Nel frattempo, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato le allerte meteo per mercoledì 28 gennaio: allerta arancione su parte di Sardegna, Lazio e Molise, allerta gialla su Toscana, Campania, Umbria, gran parte di Sardegna e Lazio, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e settori di Calabria, Basilicata, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono attesi rovesci anche intensi, raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte.

Questa dunque la situazione delle allerte meteo di domani, mercoledì 28 gennaio 2026:

  • Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione: 
    Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri
    Molise: Alto Volturno – Medio Sangro
  • Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione: 
    Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu
  • Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: 
    Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
    Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana
    Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia
    Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma
    Molise: Frentani – Sannio – Matese
    Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu
    Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt
    Umbria: Chiani – Paglia, Alto Tevere
    Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna
  • Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:
    Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica
    Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro
    Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:
    Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
    Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola
    Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia
    Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma
    Marche: Marc-1
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro
    Sardegna: Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu
    Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto
    Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere
    Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna
Immagine

Scuole chiuse per allerta meteo il 28 gennaio, l’elenco dei comuni

Col maltempo che imperversa domani, mercoledì 28 gennaio 2026, sarà un’altra giornata di scuole chiuse in diverse regioni, soprattutto in Liguria dove l’attenzione è puntata sulla Val Bormida, dove Arpal ha emesso un’allerta nivologica arancione. Dopo una prima fase di allerta gialla tra le 20 e le 23.59 di oggi, domani mattina l’allerta arancione resterà in vigore fino alle 8, seguita da ulteriori due ore di allerta gialla. In queste condizioni, i sindaci dei Comuni della zona D della provincia di Savona hanno deciso la sospensione delle attività didattiche. Nelle altre zone della provincia, invece, non sono previste chiusure.

Anche nel Lazio, dove la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione, alcune amministrazioni hanno annunciato la chiusura delle scuole per l’intera giornata. Si tratta, in molti casi, di una sospensione delle attività didattiche più che di una chiusura fisica degli edifici.

Scuole chiuse il 28 gennaio: 

  • Liguria – provincia di Savona
    Cairo Montenotte
    Calizzano
    Carcare
    Cengio
    Cosseria
    Dego
    Millesimo
    Roccavignale
  • Lazio – provincia di Frosinone
    Isola del Liri
Attualità
Immagine
Attualità
