Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 3 settembre: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un avviso di condizioni meteo avverse. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani mercoledì 3 settembre, l’allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su 2 regioni.
A cura di Ida Artiaco
Il maltempo che ha messo in ginocchio nelle scorse ore il Nord Italia arriva anche al Sud. Per questo, la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla su due regioni meridionali per domani, mercoledì 3 settembre.

Come emerge dall'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico su settori della Calabria, per rischio temporali e per rischio idrogeologico su settori di Calabria e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla mercoledì 3 settembre: le regioni a rischio

Allerta gialla su 2 per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Di seguito i settori riportati nel bollettino:

  • Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.
  • Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.
Meteo, le previsioni per mercoledì 3 settembre

Secondo le previsioni meteo di domani, mercoledì 3 settembre, ci saranno addensamenti sull'Appennino tosco-emiliano con locali piovaschi, generalmente poco nuvoloso sul resto del Paese, ad eccezione di Calabria e Sicilia dove si attendono locali temporali. Sempre al Sud le temperature caleranno leggermente, con le massima comprese tra i 26 e i 32 gradi, mentre saranno in rialzo al Nord.

