Madre e figlio morti in incidente a Linguaglossa: l’auto di Sabrina e Samuel in fiamme dopo l’impatto Sono il 20enne Samuel Cavallaro e la madre Sabrina Pagano, 40 anni, le vittime dell’incidente avvenuto a Linguaglossa, nel Catanese. La loro auto ha preso fuoco dopo l’impatto e alcuni automobilisti di passaggio hanno estratto i corpi dalla vettura.

A cura di Chiara Ammendola

Sabrina Pagano e Samuel Cavallaro (foto Facebook)

Un violento impatto quello avvenuto nel territorio di Linguaglossa, nel Catanese, tra l'auto guidata dal 20enne Samuel Cavallaro e una seconda vettura. Nell'incidente sono morti sia il giovane guidatore che la madre, Sabrina Pagano, 40 anni, mentre l'automobilista dell'altra auto è rimasto gravemente ferito.

Sulla dinamica sono al lavoro le forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi in prossimità del bivio per San Gerardo lungo la strada Statale 120, dove è avvenuto lo schianto. Stando a quanto ricostruito finora sembra che la Fiat 600 a bordo della quale viaggiavano madre e figlio stesse procedendo lungo la Statale tra Piedimonte Etneo e Linguaglossa quando per motivi ancora da chiarire si è scontrata con una Volkswagen Golf guidata da un giovane di 26 anni.

L’incidente a Linguaglossa

Dopo lo scontro ad avere la peggio è stata la Fiat 600 che, dopo un testacoda, ha preso fuoco. Ad allertare i soccorritori sono stati alcuni passanti che hanno visto la vettura in fiamme, sono scesi dalle loro macchine e hanno estratto i corpi di madre e figlio dall'auto. Secondo una prima ricostruzione, il 20enne Samuel Cavallaro, che si trovava alla guida della Fiat, sarebbe morto sul colpo, mentre la madre, soccorsa dal 118 giunto di Fiumefreddo, è morta all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto.

Il 26enne alla guida della Golf invece è stato ricoverato nella struttura ospedaliera di Giarre, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme divampate dopo l'impatto e i carabinieri che hanno effettuato i riscontri tecnici ed i rilievi. Sul caso è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Catania.