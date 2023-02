Madre e figlio muoiono in un incidente nel Catanese: ferito gravemente un 25enne Madre e figlio sono morti in un drammatico incidente avvenuto la scorsa notte a Linguaglossa nel Catanese. Gravemente ferito il 25enne alla guida della seconda vettura coinvolta nello schianto.

A cura di Chiara Ammendola

L’incidente a Linguaglossa (foto Facebook Città di Linguaglossa–Etna)

È di due morti e un ferito grave il bilancio del drammatico incidente avvenuto la scorsa notte a Linguaglossa, nel Catanese. A perdere la vita madre e figlio che viaggiavano a bordo di una vettura che si è scontrata con una seconda auto. L'automobilista alla guida è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Giarre.

La chiamata al 118 è giunta nella tarda serata di ieri quando è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza in località Linguaglossa, in provincia di Catania, per un incidente stradale. I soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'impatto, avvenuto al bivio per San Gerardo sulla Strada statale 120, dove hanno trovato le due auto incidentate e i tre feriti. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni, che viaggiava con la madre a bordo di una Fiat 600: il personale medico dopo averlo estratto dalla vettura con l'aiuto dei vigili del fuoco, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La madre, una donna di 40 anni, è stata soccorsa in gravi condizioni e portata all'ospedale Cannizzaro di Catania. È morta al pronto soccorso poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate. L'autista della seconda vettura coinvolta, una Volkswagen Golf, un 25enne, è stato invece soccorso e trasportato all'ospedale di Giarre, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo che hanno raggiunto il posto per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. Intanto la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta e il 25enne alla guida della Golf rischia di essere accusato di omicidio stradale.