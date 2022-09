L’ultimo saluto ad Alessandra, uccisa a 20 anni mentre fa jogging. Il fidanzato è fuori pericolo Domani pomeriggio i funerali di Alessandra Arletti. Messa alle 15 nella parrocchia di Quartirolo, a Carpi. Il fidanzato, travolto con lei, si sta riprendendo.

A cura di Biagio Chiariello

Si terranno nel pomeriggio di domani, giovedì 8 settembre i funerali di Alessandra Arletti: la ragazza di soli 20 anni morta investita da un Suv mentre faceva jogging a Carpi, in provincia di Modena. La partenza del corteo è prevista alle 15 dalle camere ardenti dell’Ospedale Ramazzini per poi raggiungere la Parrocchia di Quartirolo per la messa. Già dalla mattina sarà possibile dare un ultimo saluto ad Alessandra in camera ardente.

Alessandra il 1° settembre, insieme al fidanzato, stava percorrendo il “percorso della salute” lungo Traversa San Giorgio quando un Jaguar bianco – guidato da un 60enne del post, oattualmente indagato per omicidio stradale – ha travolto entrambi. Il giovane è stato sbalzato in un fosso adiacente: trasportato in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara, si trova ora ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni stanno migliorando pian piano e potrebbe essere trasferito in reparto nei prossimi giorni.

Per Alessandra invece i medici non hanno potuto fare nulla.

Sul luogo dello schianto si moltiplicano i fiori e i messaggi in memoria della 20enne, i cui sogni le sono stati strappati via troppo presto. La famiglia è ancora chiaramente sconvolta, come rivelato da un'amica a Il Resto Del Carlino: “La perdita di una figlia è un dolore atroce da superare. Io ho perso anche la mia mamma e ho vissuto il dolore che i miei nonni hanno provato. Ora so che Alessandra è in Paradiso con lei e le starà raccontando tante cose e insieme veglieranno su di noi”.

Il papà Raul, geometra, la mamma Rossella e la sorella Federica (studentessa di Giurisprudenza) si sono chiusi nel loro dolore con grande dignità.

"Una tragedia. Morire a 20 anni, nel pieno della vita, lascia tutti senza parole. La commozione e lo sgomento sono le sensazioni che sta esprimendo la nostra Comunità. Come sindaco voglio esprimere il più profondo cordoglio alla famiglia della ragazza a nome dell’intera città, come genitore nello sgomento mi unisco al loro dolore" ha scritto Alberto Bellelli, sindaco di Carpi.