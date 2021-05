in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 65 anni, pensionato invalido, è morto in un incendio che si è sviluppato all'interno della sua casa in via del Chiasso a Lunata, nel comune di Capannori (Lucca). La vittima si chiamava Angelo Fenili. A quanto ricostruito, l'uomo viveva insieme al fratello che in quel momento si trovava fuori dall'abitazione. Il fatto si è verificato attorno alle 9 di lunedì mattina per ragioni ancora tutte da chiarire. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno visto il fumo uscire da una finestra e lo hanno avvertito. Purtroppo però, nonostante l'intervento del fratello, per Angelo Fenili non c'è stato nulla da fare.

Il fratello della vittima leggermente intossicato dal fumo – Il fratello, che era impegnato in alcuni lavori fuori dall'abitazione, si è precipitato nella casa rimanendo anche leggermente intossicato dal fumo, ma le fiamme avevano ormai divorato la camera. Il sessantacinquenne, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto bloccato sulla sedia a rotelle senza potersi allontanare dalle fiamme divampate in casa. Sul posto presso l'abitazione dei due fratelli in via del Chiasso sono arrivati subito anche i pompieri che hanno domato le fiamme e i carabinieri che stanno tentando di ricostruire quanto accaduto. È arrivato anche il medico legale.

In corso accertamenti sulle cause dell'incendio – Angelo Fenili è morto con gravi ustioni e per le inalazioni dei gas della combustione. Le condizioni del fratello che ha provato a salvarlo non sarebbero gravi. Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incendio che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero accidentali.