Lucca, barca di cacciatori si rovescia nel lago Massaciuccoli: un morto e un disperso La vittima è un uomo dell’età di 69 anni. Insieme a lui c’era un altro uomo, di 52 anni, che i soccorritori stanno cercando di recuperare, anche se ci sono poche speranze che possano essere in vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Torre del Lago – in provincia di Lucca – per il rovesciamento sul lago di Massaciuccoli di una imbarcazione di due cacciatori, da questa mattina impegnati in Padule.

La richiesta di intervento ai soccorritori del 118 è arrivata intorno alle 14.40 dal cugino e dal nipote di uno dei due occupanti, che non li hanno visti rientrare a casa all’ora consueta. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco con i sommozzatori di Livorno, l’automedica sud e l’ambulanza della Croce Verde di Viareggio, il cui personale ha constatato l’avvenuto decesso di uno dei due passeggeri, il cui corpo è stato recuperato senza vita sulla riva del lago nelle vicinanze dell’Ippica Burlamacco.

La vittima è un uomo dell’età di 69 anni. Insieme a lui c’era un altro uomo, di 52 anni, che i soccorritori stanno cercando di recuperare, anche se ci sono poche speranze che possano essere in vita. A trovare il corpo è stato un cacciatore, preallertato dai parenti che non lo vedevano tornare dalla battuta di caccia. Era al fianco del barchino rovesciato, sulla riva del lago. Il medico del 118 ha constatato il decesso per annegamento, la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Leggi anche Sciopero di medici e veterinari lunedì 18 dicembre: a rischio interventi chirurgici e mercato alimentare

Quella di oggi è stata una giornata drammatica sulle sponde del Massaciuccoli; in mattinata, poco prima delle 8, alcuni cacciatori avevano chiamato i soccorsi perché avevano notato una vettura ferma da tempo con motore acceso nella zona tra via della Bonifica e via della Palude. All’interno c’era un 40enne che si era tolto la vita.