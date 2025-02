video suggerito

Lorenzo Rovagnati morto nell'incidente in elicottero, nominato consulente aeronautico: analizzerà il relitto La Procura di Parma ha nominato un super consulente aeronautico per ricostruire cosa sia accaduto il 5 febbraio scorso quando l'elicottero sul quale viaggiavano Lorenzo Rovagnati e i due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani si è schiantato al suolo. I tre sono morti sul colpo.

A cura di Gabriella Mazzeo

La Procura di Parma ha nominato un consulente aeronautico per ricostruire l'esatta dinamica che ha portato al decesso dell'imprenditore Lorenzo Rovagnati e dei due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani. L'esperto dovrà appurare cosa sia effettivamente accaduto nella serata di mercoledì 5 febbraio a Castelguelfo, nel parmense, quando l'elicottero sul quale viaggiavano i tre si è schiantato al suolo.

Il consulente Stefano Benassi dovrà analizzare il relitto del velivolo e ha già effettuato un primo sopralluogo nel pomeriggio di venerdì, quando si è recato presso il castello della famiglia Rovagnati per verificare le condizioni dell'aereo Augusta Aw109, ridotto a un relitto dopo l'impatto col suolo.

L'area è stata messa sotto sequestro da parte dei carabinieri della sezione di Parma che insieme al Ris analizzeranno la strumentazione rinvenuta nella carcassa dell'elicottero messa sotto sequestro.

Oggetto di esame saranno anche i cellulari delle tre vittime e i rottami sparsi nell'area identificati e raccolti grazie alle immagini realizzate dai droni del Nucleo Sapr dei vigili del fuoco.

I reparti dei vigili del fuoco hanno estratto anche decine di litri di carburante che ancora erano nel serbatoio del velivolo, prima che il relitto venisse messo al riparo nel Castello di Castelguelfo. I rottami sono infatti stati messi in salvo dall'ondata di maltempo che raggiungerà Parma e dintorni durante il weekend.

Rovagnati, 42 anni, era amministratore delegato dell'omonima azienda insieme al fratello Ferruccio. Secondo le prime informazioni sull'incidente, lo schianto potrebbe essere stato causato dalla scarsa visibilità in zona dovuta alla forte nebbia. Tutte e tre le vittime sarebbero decedute sul colpo e nonostante i soccorsi del 118 che ha tentato di salvare loro la vita, per i tre non vi è stato nulla da fare.