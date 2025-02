video suggerito

Chi era Lorenzo Rovagnati, l'erede dello storico salumificio morto in un incidente in elicottero Quarantacinque anni, Lorenzo Rovagnati era figura di spicco nel panorama imprenditoriale italiano e da anni alla guida dell'azienda di salumi fondata dalla sua famiglia, conosciuta in tutto il mondo per prodotti di alta qualità.

A cura di Davide Falcioni

Tra le tre vittime del drammatico incidente che nel tardo pomeriggio di oggi ha scosso la comunità di Noceto, in provincia di Parma, dove un elicottero è precipitato nei pressi del Castello di Castelguelfo, c’è Lorenzo Rovagnati, 42 anni, sposato Federica Sironi, padre di due figli, un terzo in arrivi, erede ed attuale amministratore delegato insieme al fratello Ferruccio della storica azienda di salumi Rovagnati, con sede nel milanese. A bordo del velivolo anche il pilota e un terzo passeggero. Le identità dei due non sono ancora state rese note. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.

La dinamica dell'incidente

A quanto pare l’elicottero, partito dalla residenza milanese di Rovagnati, stava raggiungendo il Castello di Castelguelfo, di proprietà della famiglia Rovagnati, come avveniva quasi ogni mercoledì. Non è ancora chiaro se l’impatto sia avvenuto durante la fase di atterraggio o in un altro momento del volo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma non c’è stato nulla da fare per i tre occupanti del velivolo.

Chi era Lorenzo Rovagnati

Lorenzo Rovagnati, figura di spicco nel panorama imprenditoriale italiano, era da anni alla guida dell’azienda di salumi fondata dalla sua famiglia, conosciuta in tutto il mondo per prodotti di alta qualità. Oltre alla gestione dell’impresa, Rovagnati era legato al territorio di Noceto, dove la famiglia possiede il Castello di Castelguelfo e alcuni appezzamenti di terra circostanti. La sua passione per l’aviazione lo portava a spostarsi frequentemente in elicottero, mezzo che utilizzava per raggiungere la tenuta parmense. Sotto la guida di Lorenzo e Ferruccio il gruppo stava puntando molto sulla sostenibilità, con il programma Rovagnati qualità responsabile.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno analizzati i detriti del velivolo e ascoltati eventuali testimoni per fare luce sulle cause del disastro. Non si esclude alcuna ipotesi, da un guasto tecnico a un errore umano.

L’azienda Rovagnati, oggi tra i leader indiscussi nel settore dei salumi di alta qualità, ha una storia che affonda le radici nel Dopoguerra, quando Paolo Rovagnati trasformò l’attività artigianale del padre in una moderna industria alimentare. Un percorso di crescita che ha portato il marchio a diventare sinonimo di eccellenza, con una presenza internazionale e stabilimenti produttivi in Brianza e nel Parmense, oltre a filiali in Europa e negli Stati Uniti, dove è in corso la realizzazione di un nuovo impianto a Vineland, in New Jersey.