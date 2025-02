video suggerito

Elicottero precipita nel parmense, morto Lorenzo Rovagnati, erede dello storico salumificio L'incidente è avvenuto a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. Non ci sono superstiti. L'elicottero è precipitato nella tenuta della famiglia Rovagnati.

A cura di Davide Falcioni

Un elicottero è precipitato intorno alle 19.20 a Noceto, in provincia di Parma. L'incidente, avvenuto a quanto pare in fase di atterraggio, si è verificato nei pressi della via Emilia, in particolare nella tenuta medievale di Castelguelfo, appartenente alla famiglia Rovagnati, fondatori dell’omonima azienda di salumi.

All'interno del velivolo ci sarebbero state tre persone e dalle prime informazioni non risultano sopravvissuti. Tra le vittime accertate vi è Lorenzo Rovagnati, 42 anni, amministratore delegato della società insieme al fratello Ferruccio. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

A bordo con l'imprenditore, c'era anche il pilota e una terza persona non ancora identificata. L'incidente potrebbe essere stato determinato dalla scarsa visibilità causata dalla fitta nebbia presente nella zona.

Dalle primissime informazioni arrivate ai soccorritori l'elicottero stava atterrando. Sono in corso verifiche su un eventuale piano di volo e sulle informazioni date dal velivolo.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del Volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta sull'incidente di Noceto. Il velivolo è un A109 con marche di registrazione I-CPFL. Sul luogo dello schianto l'Agenzia ha inviato un team investigativo che domani, giovedì 6 febbraio, effettuerà un sopralluogo operativo.

Lorenzo Rovagnati era l'erede dell'omonima azienda di salumi. I Rovagnati sono proprietari del Castello di Castelguelfo e di alcuni terreni nei dintorni della struttura.

Secondo quanto si apprende, il 45enne era solito raggiungere il Castello di Castelguelfo quasi tutti i mercoledì dell'anno, partendo in elicottero dalla sua casa situata nel milanese e atterrando nei pressi della struttura in provincia di Parma. Ancora da definire se l'incidente sia avvenuto durante la manovra di atterraggio o durante un altro spostamento.

Lorenzo Rovagnati, più piccolo di tre anni del fratello Ferruccio, era sposato dal 2019 ed era padre di due figli ed era in attesa di un terzo.

"Ho avuto il grande piacere di conoscere Lorenzo quando veniva col papà – ha detto il sindaco di Noceto Fabio Fecci, anche lui accorso sul posto – è più di 30 anni che conosco questa famiglia, da quando si sono insediati e hanno acquistato il castello di Castelguelfo e realizzato gli allevamenti suinicoli. C'è stato un rapporto molto forte, una famiglia di grande umiltà. Il padre era una persona semplicissima, un grande imprenditore e Lorenzo stava incarnando tutto quello che ha realizzato il papà insieme alla mamma, al fratello. E' una tragedia tremenda che colpisce tutta la nostra comunità. E' stato molto vicino a noi nelle varie iniziative sociali, culturali, ricreative".

In aggiornamento.