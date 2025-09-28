Attualità
video suggerito
video suggerito

Litiga con gruppo di adolescenti, si mette in auto e li investe, grave una 17enne: fermata a Livorno

L’allarme è scattato intorno alle 5 di questa mattina quando la vettura guidata dalla donna ha travolto il gruppetto di amici, tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che si trovavano all’esterno di una discoteca nella zona nord di Livorno. Indagini per capire se l’investimento sia stato un gesto volontario o accidentale.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Antonio Palma
1 CONDIVISIONI
Immagine

Una donna al volante della sua auto ha investito un gruppo di adolescenti dopo aver litigato con loro fuori da una discoteca a Livorno. La sequenza nella notte tra sabato e domenica, nelle prime ore di oggi 28 settembre, nei pressi di un locale di via Provinciale Pisana. Ad avere la peggio una ragazza di 17 anni, soccorsa e trasportata in codice di massima urgenza in ospedale, dove dovrà essere operata per gravi traumi, ma fortunatamente, dopo le valutazioni cliniche, i medici hanno escluso il pericolo di vita.

L’allarme è scattato intorno alle 5 di questa mattina quando la vettura ha travolto il gruppetto di amici, tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che si trovavano all’esterno della discoteca nella zona nord della città toscana. La maggior parte di loro è riuscita cavarsela con ferite lievi ma la minorenne ha riportato un importante trauma alla gamba che ha richiesto il trasporto urgente all'ospedale di Livorno dove è stata ricoverata.

Oltre ai sanitari del 118, accorsi con ambulanze automedica, sul posto anche diverse volanti della polizia a cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e soprattutto se l’investimento sia stato un gesto volontario o accidentale. Secondo quanto è stato possibile accertare finora, tutto sarebbe nato da una lite tra il gruppetto e la donna, scattato per motivi ancora da chiarire.

Leggi anche
A bordo di un’auto rubata travolge un poliziotto a Vicenza: l’agente è grave

Durante la lite la donna si è recata verso la vettura poco lontana e si è messa al volante del mezzo che pochi attimi dopo ha investito il gruppo di amici travolgendo quattro di loro, due ragazze e due ragazzi. Per questo è stata fermata dalla polizia per essere ascoltata e avere la sua versione dei fatti. Saranno visionati anche i video delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la scena. Gli agenti devono stabilire se ha investito volontariamente il gruppo dopo la furibonda lite o se lo ha fatto mentre scappava.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Ucraina, centinaia di missili e droni russi su palazzi: in Polonia in volo caccia Nato
Zelensky dice che la Russia potrebbe attaccare l'Italia coi droni. Tajani: "Non siamo un obiettivo"
Droni, jet e minacce di guerra: cosa sta accadendo sui cieli europei e qual è la vera posta in gioco
Allarme droni in Danimarca, avvistati sulla più grande base militare del Paese: "Attacco ibrido"
Ora Trump dice che l'Ucraina può vincere la guerra con la Russia e riconquistare tutti i territori persi
Droni e guerra ibrida, gli analisti: “Così la Russia prepara l’Europa alla paura”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views