Litiga con gruppo di adolescenti, si mette in auto e li investe, grave una 17enne: fermata a Livorno

Una donna al volante della sua auto ha investito un gruppo di adolescenti dopo aver litigato con loro fuori da una discoteca a Livorno. La sequenza nella notte tra sabato e domenica, nelle prime ore di oggi 28 settembre, nei pressi di un locale di via Provinciale Pisana. Ad avere la peggio una ragazza di 17 anni, soccorsa e trasportata in codice di massima urgenza in ospedale, dove dovrà essere operata per gravi traumi, ma fortunatamente, dopo le valutazioni cliniche, i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Oltre ai sanitari del 118, accorsi con ambulanze automedica, sul posto anche diverse volanti della polizia a cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e soprattutto se l’investimento sia stato un gesto volontario o accidentale. Secondo quanto è stato possibile accertare finora, tutto sarebbe nato da una lite tra il gruppetto e la donna, scattato per motivi ancora da chiarire.

Durante la lite la donna si è recata verso la vettura poco lontana e si è messa al volante del mezzo che pochi attimi dopo ha investito il gruppo di amici travolgendo quattro di loro, due ragazze e due ragazzi. Per questo è stata fermata dalla polizia per essere ascoltata e avere la sua versione dei fatti. Saranno visionati anche i video delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la scena. Gli agenti devono stabilire se ha investito volontariamente il gruppo dopo la furibonda lite o se lo ha fatto mentre scappava.