Litiga col marito per l’acquisto di un cavallo: 38enne scende in strada e si spara alla testa a Nole

Il dramma a Nole Canavese. A seguito del colpo, la 38enne è rimasta a terra in stato di semi incoscienza, è stata soccorsa dal personale 118 e trasportata all’ospedale Ciriè in codice rosso.

Dramma familiare nel pomeriggio di sabato 29 novembre in via Madonna della Neve a Nole, piccolo centro del Canavese, in Piemonte. Una donna di 38 anni, residente proprio in quella via, è scesa in strada dopo aver litigato col compagno, si è puntata l’arma alla testa e ha fatto fuoco. Pare che il motivo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalla procura di Ivrea, fosse l’acquisto di un cavallo. Una banalità che, all’interno della coppia, è degenerata in pochi istanti.

La pistola apparteneva a un familiare deceduto da anni. La donna non aveva il porto d’armi, ma sapeva dove l’arma fosse custodita. Dopo il colpo, la 38enne è rimasta a terra, semicosciente, con una ferita definita comunque marginale alla testa. Il compagno, impietrito e sotto choc, è sceso subito in strada e ha quindi chiamato il 112. Nel frattempo, i vicini di casa, allarmati dallo sparo, sono intervenuti per soccorre la donna: alcuni hanno cercato di prestare soccorso, altri hanno solo osservato, increduli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno stabilizzato la donna prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale di Ciriè, in codice rosso. I carabinieri della Compagnia di Venaria Reale, coordinati dalla Procura di Ivrea, hanno successivamente delimitato l’area e iniziato le indagini. Sono state raccolte le prime testimonianze dei residenti, mentre gli investigatori cercano eventuali telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso anche qualche momento fondamentale dell’episodio. Al momento, la dinamica resta da chiarire: non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario, di un colpo accidentale o forse di un impulso improvviso.

Secondo i primi accertamenti, la discussione sarebbe partita all’interno dell’abitazione della coppia, poco distante dal luogo in cui la donna ha poi fatto partire il colpo. Resta da capire se ci fossero tensioni pregresse, se vi siano stati altri episodi simili o se l’arma fosse stata facilmente accessibile. I carabinieri stanno verificando anche questi aspetti, ascoltando nuovamente il compagno e i vicini.

La donna resta ricoverata in gravi condizioni al nosocomio piemontese. Il quadro clinico sarà determinante per capire la reale entità delle ferite.