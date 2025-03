Lite in casa davanti al figlio 12enne: donna cade dal balcone, fermato il marito a Catanzaro

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

immagine d'archivio

Sono gravi le condizioni di una donna di 46 anni, residente a Botricello, in provincia di Catanzaro, che è precipitata dal balcone del primo piano della sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, la caduta potrebbe essere avvenuta durante una lite con il marito, mentre in casa era presente anche il figlio 12enne della coppia.

A causa della situazione delicata, le autorità hanno richiesto l'intervento degli assistenti sociali per supportare il minore, che potrebbe essere stata testimone di quanto avvenuto nella tarda mattina di oggi, venerdì 28 marzo.

La donna, che ha riportato gravi ferite, è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro, dove si trova attualmente in condizioni critiche: la prognosi è riservata. Nel frattempo, il marito è stato fermato con l'accusa di maltrattamenti.

I carabinieri della compagnia di Sellia Marina sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente e hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia, cercando di capire se la caduta sia stata accidentale o se sia legata a un altro tipo di dinamica: giunti sul posto avrebbero trovato rotta la recinzione posta a protezione del balcone.

Questa drammatica vicenda scuote nuovamente la comunità di Botricello, che solo cinque mesi fa aveva vissuto un altro episodio tragico simile. In quell'occasione, una bambina era caduta dal balcone, e la madre, sconvolta dal dolore per la tragedia, aveva poi scelto di togliersi la vita mentre si trovava in ospedale. La comunità locale è scossa da questi eventi, che pongono una riflessione urgente sul benessere delle persone coinvolte e sulla necessità di interventi preventivi per evitare che simili tragedie possano ripetersi.