Dramma a Botricello, bimba di 7 anni cade da una finestra in casa famiglia: la mamma si suicida in ospedale A Botricello (Catanzaro) una donna si è suicidata gettandosi al quinto piano dell'ospedale dove era arrivata poco prima la figlia, a sua volta caduta da una finestra al secondo piano della casa famiglia presso la quale erano ospiti. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Dramma nel dramma oggi a Botricello (Catanzaro): una bimba di 7 anni questa mattina è caduta da una finestra posta al secondo piano della casa famiglia dove era ospite insieme alla mamma. Quest'ultima si è poi tolta la vita lanciandosi dal quinto piano dell'ospedale Pugliese Ciaccio dove la piccola è stata trasferita in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso. Mamma e figlia, originarie di un centro della Presila Catanzarese, erano ospiti della struttura da diverso tempo e, nonostante una situazione complessa, vivevano nel centro con normale tranquillità.

Dopo la caduta dalla finestra, avvenuta intorno alle 10 di questa mattina, le condizioni della bimba sono apparse subito critiche. Sul posto è sopraggiunto anche l'elisoccorso ma si è deciso infine per il trasporto via terra date le condizioni della giovanissima paziente. Arrivata in ospedale, la mamma non avrebbe retto a quel dolore e secondo le prime informazioni avrebbe aperto una finestra dell’ospedale di Catanzaro gettandosi nel vuoto. La bambina si trova ricoverata nel reparto di rianimazione in gravi condizioni. Avrebbe riportato fratture multiple ossee.

