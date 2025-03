Aggrediti dal cane di famiglia, mamma e bimbo di 4 anni finiscono in ospedale ad Agrigento

video suggerito

Un bimbo di 4 anni e sua madre sono stati ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, in Sicilia, dopo essere stati azzannati dal cane di famiglia. Il grave episodio è avvenuto oggi, martedì 25 marzo, in una casa di campagna ad Aragona. Il cane, di cui non si conosce la razza, era legato nel piazzale dell'abitazione.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Un bimbo di 4 anni e sua madre sono stati ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, in Sicilia, dopo essere stati azzannati dal cane di famiglia.

Il grave episodio è avvenuto oggi, martedì 25 marzo, in una casa di campagna ad Aragona, nell'Agrigentino. Il cane, di cui non si conosce la razza, era legato nel piazzale dell'abitazione.

Non è chiaro cosa sia successo, è probabile che il piccolo si sia avvicinato per giocare con l'animale. Quello che è certo è che il cane, all'improvviso, lo ha aggredito e morso alla testa, provocandogli una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto e anche al collo.

La mamma, appena accortasi della situazione, è immediatamente intervenuta in aiuto del bambino. Ma anche lei è stata aggredita dall'animale ed è stata azzannata a una coscia.

Entrambi sono stati subito portati al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Stando a quanto riporta il quotidiano AgrigentoNotizie, il piccolo è stato portato subito in Pediatria dove la ferita al cuoio capelluto è stata suturata e dove è stato sottoposto a terapia antibiotica.

A quanto si apprende, sarebbero stati sottoposti ad accertamenti, curati e dimessi. L'episodio arriva a distanza di quattro giorni da quello che ha visto coinvolta una donna di 62 anni ma che ha avuto, purtroppo, un tragico epilogo.

Erina Licari, di Petrosino, un comune del trapanese vicino Marsala, è morta a causa delle profonde ferite alla testa e alla parte superiore del corpo provocate dai morsi del cane di famiglia, un meticcio di grosse dimensioni.

Stando a quanto è stato ricostruito, l'animale avrebbe aggredito e azzannato la donna nel garage dove veniva tenuto legato mentre Licari gli stava dando del cibo.

Le indagini sul caso sono ancora in corso e sul cadavere della 62enne è stata disposta l'autopsia. L’animale è stato sequestrato e portato in canile a Marsala, sono stati prelevati campioni per confrontarli con quelli trovati sulla vittima.