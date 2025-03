Bimbo di 2 anni cade dal terzo piano ad Alessandria: trasportato in ospedale in gravi condizioni

Un bimbo di 2 anni è caduto dal terzo piano della palazzina nel quartiere Cristo di Alessandria nel quale vive insieme alla famiglia. In casa vi era la mamma che si stava occupando del secondogenito nato da poco. Il minore è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.