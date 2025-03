video suggerito

Bimba di 7 anni muore travolta da un’onda a Ravenna: i genitori verso il processo per omicidio colposo Per i genitori della bimba di 7 anni morta annegata dopo essere stata travolta da un’onda a Lido di Classe (Ravenna) è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio: l’accusa è di omicidio colposo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Procura ha presentato una richiesta di rinvio a giudizio per i genitori della bimba di 7 anni morta annegata a Lido di Classe (Ravenna) il 23 giugno 2023 dopo essere stata travolta da un'onda mentre faceva il bagno con il papà e un cugino. Per i mesi successivi sono andate avanti le indagini che si sono concluse con la richiesta del pm. Stando a quanto riporta la Gazzetta di Reggio, la madre e il padre della bimba dovranno difendersi dall'accusa di omicidio colposo. Ma cosa era successo quel giorno?

La piccola era stata travolta da un'onda mentre si trovava con la famiglia. A tuffarsi in suo aiuto erano stati anche gli addetti al salvataggio presenti in spiaggia che quando hanno visto l'arrivo dell'onda avrebbero cercato di lanciare l'allarme con il fischietto ma non sarebbero stati sentiti. La piccola quando è stata recuperata e portata sulla sabbia era già priva di sensi. Una dottoressa e un operatore del 118, entrambi fuori servizio in quel momento, hanno provato a rianimarla. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e una automedica che hanno trasferito la piccola prima all'ospedale di Ravenna, poi all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove purtroppo è morta. Stando a tutti gli accertamenti medici e ai risultati dell'autopsia la causa del decesso è l'annegamento.

Ora, dopo il termine delle indagini, per i due genitori è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio: dovranno comparire davanti al giudice per l'udienza preliminare. Si attenderò la decisione del gup per capire se si procederà con un processo.