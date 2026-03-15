Bimba di 4 anni muore in ospedale, era stata dimessa poco prima dal pronto soccorso: disposti accertamenti

Una bimba di 4 anni è morta a Rimini dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso pediatrico. La piccola ha lasciato l’ospedale ma le sue condizioni sono peggiorate di nuovo. I genitori l’hanno riportata in ospedale, ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Saranno svolti accertamenti sanitari.

Immagine di repertorio.

Una bambina di 4 anni, residente in provincia di Rimini, è morta nella mattinata di ieri, sabato 14 marzo, all'ospedale Infermi dopo le dimissioni dal pronto soccorso e un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

La piccola, di origine ucraina, era stata accompagnata venerdì sera, intorno alle 21, all'ambulatorio urgenze pediatriche per una febbre comparsa intorno alle 18, senza tuttavia manifestare altri sintomi.

Secondo quanto ricostruisce il quotidiano locale Il Resto del Carlino, il personale medico aveva riscontrato parametri vitali nella norma e funzionalità cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologica regolari.

Gli esami del sangue non avevano evidenziato infezioni e la febbre era scesa rapidamente dopo la somministrazione di paracetamolo.

La bambina era stata trattenuta in osservazione per alcune ore e successivamente dimessa, alle 00.43, in buone condizioni cliniche generali. Nelle prime ore di ieri mattina però la situazione è improvvisamente peggiorata.

I genitori hanno rapidamente allertato il medico dell'emergenza territoriale e la bimba è arrivata al pronto soccorso alle 6.35. Medico rianimatore, pediatra e medico del pronto soccorso hanno iniziato le manovre di rianimazione proseguite per oltre un'ora, ma a nulla, purtroppo, sono serviti gli sforzi dei sanitari: non è stato possibile salvarla.

Ora saranno svolti tutti gli accertamenti sanitari necessari per tentare di fare piena luce sul decesso della piccola. L’obiettivo è ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nelle ore successive alle dimissioni e chiarire ogni aspetto della vicenda.

Non è da escludere che, insieme agli accertamenti disposti dalla direzione sanitaria dell'ospedale per approfondire le cause della morte della piccola, anche la Procura di Rimini decida nelle prossime ore di richiedere un'autopsia sul corpo della bambina.