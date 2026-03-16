Bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. I genitori: “Diteci la verità”

Negligenze e omissioni da parte del personale sanitario. È su questo che sono chiamati a indagare gli inquirenti della Procura di Rimini che ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte della bimba di 4 anni che venerdì sera è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Infermi con febbre molto alta. Dopo le cure, la piccola è stata dimessa e sabato mattina ha subìto un forte peggioramento, fino ad arrivare al decesso.

Adesso, come riporta Il Resto del Carlino, i familiari non si danno pace: "Diteci la verità", è l'appello. Al momento delle dimissioni, la febbre era già scesa grazie alla somministrazione del paracetamolo, ma a distanza di quasi quattro ore dall'accesso in pronto soccorso la bimba si è nuovamente aggravata.

Nonostante la nuova corsa in ospedale all'alba di sabato, le condizioni della piccola si sono aggravate rapidamente, e i tentativi di rianimarla si sono dimostrati tutti vani. Dopo un'ora è stata dichiarata morta. Resta il giallo sulle cause che hanno portato alla morte repentina, e su cui si sta indagando.

Gli esami del sangue non hanno evidenziato infezioni, ma nelle prossime ore è attesa l'autopsia per chiarire le cause e accertare se, soprattuto durante il primo accesso in pronto soccorso, ci sia stata negligenza da parte dei medici e del personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito, la febbre è salita improvvisamente alle ore 18 di venerdì. Qualche ora dopo, i genitori – una famiglia di origine ucraina – hanno portato la bimba al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini, dove i parametri vitali della piccola erano tutti nella norma. Dopo la somministrazione del paracetamolo la febbre è scesa, per poi risalire di nuovo improvvisamente.