“Lieto fine”, due ragazzi gay postano la foto dell’ultimo bacio e poi si suicidano: “Non ci accettano” Hanno postato la foto del loro ultimo bacio prima di suicidarsi lanciandosi da un ponte. Accade in Armenia dove due giovani hanno compiuto l’estremo gesto perché il loro amore non era accettato.

A cura di Chiara Ammendola

"Lieto fine". Recita così la didascalia della foto che Tigran e Arsen hanno postato sui propri profili social prima di suicidarsi, lanciandosi dal ponte Davtashen, a Yerevan, in Armenia. A raccontare la loro storia è Pink Armenia, un associazione per i diritti Lgbtq che da anni si batte per la tutela della comunità omosessuale.

Un modo per accendere i riflettori sul tema dell'omosessualità in Armenia dove gli episodi di intollaranza nei confronti principalmente di giovanissimi si registrano in maniera sempre più frequente. E anche in questo caso, Tigran e Arsen avrebbero scelto di suicidarsi per via dei "sentimenti di colpa, paura, auto-colpevolizzazione e vergogna dovuti all’atteggiamento della società nei confronti del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere".

Da qui l'appello di Pink Armenia a denunciare qualsiasi episodio di violenza offrendo, a chiunque abbia bisogno di sostegno, aiuto e supporto. La foto di Tigran e Arsen è diventata subito virale sul web, ma a colpire non sono le manifestazioni di solidarietà nei confronti dei due quanto i tanti messaggi di insulti lasciati alla giovane coppia.

C’è chi ha scritto che i due ragazzi avevano una "valida motivazione" per suicidarsi e chi ha invitato i gay a fare la stessa cosa. I due ragazzi, entrambi minorenni, sembra che fossero stati rifiutati dai propri genitori che non accettavano il loro amore.

“L’Armenia è ad oggi uno dei paesi più intolleranti riguardo la comunità LGBTQIA+, costantemente sottoposta ad abusi, violenze psicologiche e fisiche, confinatə ai margini di una società che si rifiuta di riconoscerlə e integrarlə”, scrive l'associazione.