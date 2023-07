Li attendono per andare al mare, Nicola e Ilaria morti a 19 anni nello schianto: “Per sempre insieme” “Era tutto organizzato e aspettavamo solo voi due ma in 20 minuti è cambiato tutto”, è lo struggente racconto di un amico di Ilaria Mirasole e Nicola Di Lorenzo i due 19 anni morti in un terribile incidente stradale avvenuto ieri lungo la strada statale 673 a Foggia.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere un giorno spensierato da trascorrere al mare dopo il diploma di maturità appena raggiunto e prima dell’Università ma un tragico destino ha voluto che non arrivassero mai a destinazione tra lo sconforto di parenti e amici. Ilaria Mirasole e Nicola Di Lorenzo sono morti tragicamente a soli 19 anni in un terribile incidente stradale avvenuto ieri lungo la strada statale 673 di Foggia.

La coppia di fidanzatini foggiani aveva organizzato una gita al mare con altri amici, erano in auto e stavano raggiungendo uno di loro quando nella mattinata di sabato la loro vettura, una Opel Corsa, si è scontrata frontalmente con un'Alfa Romeo 156, spezzando per sempre le loro brevi vite. L’auto dopo l’impatto ha sbandato ed è andata fuori strada capovolgendosi su un fianco nei campi. Inutili per loro i successivi soccorsi da parte dei pompieri e sanitari del 118.

“Un destino infame ed inaccettabile”, come scrivono tanti amici dei due 19enni sui social, ancora increduli per una tragedia che ha sconvolto tutti. “Tony preparati che prendo Ila e vengo da tè, le tue ultime parole, Nico, 20 minuti prima di lasciarci. Era tutto organizzato e aspettavo solo voi due che mi sareste dovuti venire a prendere. Dico direste perché non è andata così. Chi l’avrebbe mai detto che in 20 minuti sarebbero cambiate le cose” è lo struggente racconto dell’amico che ieri attendeva i fidanzati per andare al mare con loro.

“Il vostro amore non morirà perché il vostro amore durerà per sempre. Come durerà per sempre l’amore che io provo per voi” ha aggiunto il ragazzo che faceva parte della comitiva che aveva organizzato l’uscita al mare a Marina di Lesina.

Tutti loro sono freschi di esame di maturità come Ilaria, che si era diplomata venerdì al liceo linguistico di Foggia, e Nicola che invece aveva conseguito la maturità all'Istituto tecnico tecnologico e si era già iscritto a Ingegneria a Modena. I due fidanzatini avrebbero dovuto trascorrere vacanze separate con i rispettivi amici ma quella avventura si è interrotta prima di cominciare lasciando tutti nello sconforto.

Nel tragico schianto sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale gli occupanti dell’altra vettura, quattro persone tra cui una più grave che è in prognosi riservata. Sulla dinamica del sinistro mortale indagano ora gli agenti della Polizia locale di Foggia che hanno effettuato i rilievi e a cui spetta il compito di stabilire i fatti.