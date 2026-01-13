Letizia Ciampi morta in vacanza a Fuerteventura dopo 2 dimissioni, l’autopsia: “Patologia non conosciuta”

Secondo l’autopsia condotta in Spagna, Letizia Ciampi è morta durante le vacanze a Fuerteventura per una cardiomiopatia dilatativa, una patologia grave e difficilmente diagnosticabile senza esami approfonditi.

A uccidere Letizia Ciampi, la 47enne fiorentina morta durante le vacanze a Fuerteventura dopo due dimissioni dal pronto soccorso, sarebbe stata una patologia cardiaca grave non conosciuta. È quanto stabilito dall’autopsia condotta dalle autorità spagnole nell’ambito delle indagini sul decesso della nostra connazionale mentre si trovava alle isole Canarie nel dicembre scorso. L’esame post mortem scagionerebbe anche i sanitari a cui la donna si era rivolta lamentando dolori al petto perché stabilisce che era una patologia non diagnosticabile senza esami approfonditi.

Come ricostruisce La Nazione, esclusa dunque definitivamente l’ipotesi di un'embolia polmonare che gli stessi sanitari avevano ipotizzato in un primo momento. Durante i due accessi in ospedale, infatti, i medici avevano dimesso la donna riconducendo i malesseri a malanni stagionali ma avevano anche rilevato qualche problema a livello polmonare. La causa di morte di Letizia Ciampi, invece, secondo il medio legale, è attribuibile a una "cardiomiopatia dilatativa”.

Si tratta di una patologia del muscolo cardiaco, il miocardio, che determina una dilatazione del ventricolo sinistro associata ad una alterazione della sua funzione. Si tratta di una malattia difficilmente diagnosticabile perché spesso si sviluppa lentamente e il paziente può presentarne i sintomi solo in fase già avanzata.

Secondo quanto ricostruito finora, Letizia Ciampi, agente di commercio originaria di Reggello, in provincia di Firenze, aveva accusato i primi malesseri già al suo arrivo sull'isola. Per questo si era presentato al pronto soccorso di Fuerteventura con dolori al torace e difficoltà a respirare ma era stata mandata a casa dopo una flebo e la prescrizione di un farmaco. Così era avvenuto anche in un secondo momento nonostante la donna continuasse a non sentirsi vene, fino al decesso nel suo alloggio turistico.

A ritrovare senza vita la 47enne era stato un amico che era andato a cercarla la sera del 31 dicembre scorso perché la donna non rispondeva e aveva la porta chiusa. Quando i vigili del fuoco aprirono l’alloggio, Letizia Ciampi giaceva già esanime a letto.