Letizia Ciampi dimessa 2 volte e morta a Fuerteventura, disposta autopsia. La mamma: “Devastata, avevo solo lei”

Sono stati sequestrati i referti medici con i quali Letizia Ciampi, 47 anni, è stata dimessa due volte a Fuerteventura prima di morire. La giovane avrebbe avuto un edema polmonare non riconosciuto. I medici che l’hanno visitata saranno ascoltati nelle prossime ore e sul corpo è stata disposta l’autopsia.
A cura di Gabriella Mazzeo
Letizia Ciampi
Sul corpo di Letizia Ciampi, la 47enne fiorentina morta durante una vacanza alle isole Canarie per sospetto edema polmonare, è stata disposta l'autopsia. La 47enne è morta dopo due accessi in ospedale con una lastra e il suggerimento di fare ulteriori controlli una volta in Italia.

I referti medici sono stati sequestrati e l'autorità giudiziaria spagnola ha disposto l'esame autoptico al fine di valutare se la morte di Letizia sia stata o meno una tragica fatalità. La Farnesina sta seguendo il caso ed è in contatto, tramite la sede consolare di Las Palmas, con la mamma.

La donna, che vive a Regello, non riesce a spiegarsi quanto accaduto. "Avevo solo lei – ha spiegato al telefono con il quotidiano La Nazione – ed eravamo sempre noi due. Non so come andare avanti". La 47enne, stando a quanto ricostruito finora, aveva iniziato ad avvertire il malessere appena arrivata alle Canarie e l'amico Walter, trapiantato da Firenze a Fuerteventura, l'aveva accompagnata al pronto soccorso per farsi visitare.

Nonostante le dimissioni, una volta rientrata in camera il malessere sarebbe proseguito. Nel pomeriggio è tornata in ospedale, questa volta con un'ambulanza. Anche in questo caso è stata dimessa dopo una flebo e la prescrizione di un farmaco. Quella sera stessa, Letizia avrebbe dovuto partecipare a un cenone al quale non era andata a causa del malessere che non si era mai placato. Dopo un ultimo messaggio all'amico Walter, la giovane si sarebbe sentita male mentre era sul letto.

La polizia ha sequestrato i referti medici dopo la disposizione dell'autopsia sul corpo della 47enne. Saranno ascoltati nelle prossime ore anche i medici che hanno avuto in cura la donna prima che quest'ultima si sentisse male. Le autorità sospettano che alla base del decesso vi sia stato un caso di malasanità.

