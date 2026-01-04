Attualità
I medici scambiano edema polmonare per “stress”: Letizia Ciampi muore a Fuerteventura a 47 anni

Letizia Ciampi, 47 anni, trovata morta a Fuerteventura dopo due accessi in ospedale per dolori al petto. Dimessa per stress, sarebbe morta per edema polmonare.
A cura di Davide Falcioni
Una vacanza per salutare l’anno nuovo si è trasformata in una tragedia per Letizia Ciampi, fiorentina di 47 anni, trovata morta venerdì 2 gennaio nella stanza dell’alloggio che aveva affittato a Fuerteventura, dove era arrivata il 31 dicembre per trascorrere il Capodanno con un amico già sull’isola. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione.

Secondo quanto ricostruito attraverso il racconto di due amici, avvisati dopo il ritrovamento del corpo, i primi problemi sarebbero iniziati subito dopo l’atterraggio. Letizia avrebbe accusato forti dolori al petto e difficoltà respiratorie, tanto da decidere di recarsi al pronto soccorso dell’isola. Dopo una serie di controlli, i medici le avrebbero diagnosticato "un accumulo di stress" e l’avrebbero dimessa, suggerendole tuttavia di sottoporsi a ulteriori accertamenti ai polmoni una volta rientrata in Italia.

Il ritorno nell’appartamento, però, non avrebbe portato miglioramenti. La sera del 31 dicembre Letizia ha rinunciato al cenone di Capodanno organizzato dall’amico, chiama un’ambulanza e viene accompagnata per la seconda volta in ospedale. "È stata visitata di nuovo – raccontano i due amici a La Nazione – ma la diagnosi è rimasta la stessa. Anche questa volta è stata dimessa ed è tornata a casa". Una volta rientrata in stanza, il dolore non si attenua.

Il giorno successivo, primo gennaio, l’amico, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, prova a raggiungerla nell’appartamento senza però riuscire a entrare. La scoperta avviene il 2 gennaio: con l’aiuto dei vigili del fuoco, l’amico e il proprietario dell’alloggio accedono alla stanza. Letizia è sul letto, ci sono alcune gocce di sangue e non respira più.

"I medici hanno detto che si è trattato di edema polmonare", riferiscono gli amici. Letizia Ciampi lavorava come agente di commercio. La madre, che vive a Reggello, è distrutta dal dolore: "Avevo solo lei".

